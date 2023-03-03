Бобби пообещал боссу одну вещь.

Репортер Sky Sports Germany и Sport1.de Флориан Плеттенберг раскрыл подробности встречи между Роберто Фирмино и Юргеном Клоппом.

Сегодня этот журналист сообщил, что Бобби сказал главному тренеру, что хочет покинуть «Ливерпуль» после восьми лет в команде.

Контракт бразильца истекает этим летом, и Клопп не раз публично заявлял, что хочет, чтобы нападающий остался на «Энфилде». Однако, видимо, не судьба.

Выступая на Sky Sports News, Плеттенберг рассказал, как прошла встреча тренера и игрока.

«Сегодня была тренировка. Мне сказали, что Фирмино подошел к Юргену Клоппу и лично сообщил о своем решении. Это было очень важно для игрока, потому что у них очень, очень хорошие отношения. Он сказал Юргену Клоппу, что хочет сделать еще один шаг со своей семьей летом, и это был очень позитивный и ясный разговор.

Мне сказали, что Фирмино сказал Клоппу: «Я буду бороться за «Ливерпуль» до конца». Он еще не выбрал новый клуб — этот вопрос открыт. Он примет решение, куда хочет перейти, в ближайшие пару недель».

Прекрасное отношение к делу. Мы точно будем скучать по Бобби.