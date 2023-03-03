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Фирмино лично сообщил Клоппу о своем желании уйти из «Ливерпуля». Теперь мы знаем, что именно нападающий сказал тренеру

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Бобби пообещал боссу одну вещь.

Репортер Sky Sports Germany и Sport1.de Флориан Плеттенберг раскрыл подробности встречи между Роберто Фирмино и Юргеном Клоппом.

Сегодня этот журналист сообщил, что Бобби сказал главному тренеру, что хочет покинуть «Ливерпуль» после восьми лет в команде.

Контракт бразильца истекает этим летом, и Клопп не раз публично заявлял, что хочет, чтобы нападающий остался на «Энфилде». Однако, видимо, не судьба.

Выступая на Sky Sports News, Плеттенберг рассказал, как прошла встреча тренера и игрока.

«Сегодня была тренировка. Мне сказали, что Фирмино подошел к Юргену Клоппу и лично сообщил о своем решении. Это было очень важно для игрока, потому что у них очень, очень хорошие отношения. Он сказал Юргену Клоппу, что хочет сделать еще один шаг со своей семьей летом, и это был очень позитивный и ясный разговор.

Мне сказали, что Фирмино сказал Клоппу: «Я буду бороться за «Ливерпуль» до конца». Он еще не выбрал новый клуб — этот вопрос открыт. Он примет решение, куда хочет перейти, в ближайшие пару недель». 

Прекрасное отношение к делу. Мы точно будем скучать по Бобби.

 

3 комментария

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S2Pac
Одна вода…
Читаю и жду, что ж он такого сказал Клоппу, а в итоге ничего, кроме того, что хочет уйти и до конца контракта он будет бороться.
Действительно, теперь мы точно знаем, что он такого важного сказал тренеру👍
+4
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+4
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Санжар Уразбаев
Это словно потерять частичку Ливерпуля , он был частью непобедимого Ливерпуля и его Возрождения, бесконечная благодарность ему
+8
0
+8
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Тимур Жалолдинов
Мне очень жаль, что он покинет команду. Но, возраст берет свое. Он блистал, помогал команде, забивал важные голы. Спасибо ему за все, что он сделал для клуба. Несомненно, он останется легендой, и я не сомневаюсь, что фаны этого клуба будут вспоминать о нем очень тепло и радостно. Его лучшие годы прошли в Ливерпуле. Однажды красный, красный навсегда
+10
0
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