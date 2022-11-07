Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд

Неожиданность от FSG.

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов The Athletic прогремел инсайдом о продаже «Ливерпуля».

Сообщается, что американская Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010-го, уже искала возможности для продажи, однако серьезные шаги были предприняты только сейчас. Возможно, это связано с худшим стартом сезона за последние 8 лет.

• Когда будет оформлена сделка – неизвестно. Сейчас FSG готова выслушать предложения потенциальных покупателей, а помогать в оформлении сделки будут банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

• Fenway Sports Group прокомментировала ситуацию: «FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами в «Ливерпуле». FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если бы это отвечало наилучшим интересам «Ливерпуля» как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успеху «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами».

• В 2010 году FSG купила «Ливерпуль» за 300 миллионов фунтов . Двенадцать лет спустя, согласно последним подсчетам Forbes, клуб стоит 4,45 миллиарда долларов (3,9 миллиарда фунтов) . FSG может очень хорошо заработать.

• По версии ESPN, основным причинами решения продать клуб послужили провал идеи Суперлиги и удачная продажа «Челси» Романом Абрамовичем (2,5 млн фунтов). По данным The Athletic, владелец Джон Генри давно говорил о возможной монетизации актива в приватных беседах, а сейчас подвернулась отличная ситуация – FSG полагает, что «Ливерпуль» должен стоить дороже «Челси» из-за своего статуса, фан-базы и успехов.

• Еще один повлиявший фактор – финансовый фэйр-плей. Американцы предполагали, что будут участвовать в честной борьбе и соблюдать правила ФФП вместе с другими клубами, но отсутствие наказания клубов (в частности, «Ман Сити» в 2020-м) пошатнуло их уверенность в успешности проекта.

• 12 лет правление FSG Генри принесло немало пользы «Ливерпулю». Владельцы клуба помогли с кредитами под низкие проценты на две новые трибуны на «Энфилде», а также на новую тренировочную базу в Киркби (общие инвестиции – под 200 млн фунтов).

• С периодом FSG связан один из самых успешных периодов в истории клуба – приглашение Юргена Клоппа и создание мощнейшего аналитического коллектива. Результаты пришли – победа в Лиге чемпионов (плюс два выхода в финал), чемпионство в Англии, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

• Однако в течение последних лет Джону Генри прилетает много критики от фанатов – «Ливерпуль» считается очень консервативным в плане трансферов. Клуб живет по средствам и тратит только то, что зарабатывает.

• Большим ударом по доверию болельщиков стало закулисное участие клуба в создании Суперлиги – «Ливерпуль» был среди 6 английских команд-участниц самого большого бунта в еврофутболе.

• В прошлом году FSG продала 11-процентную долю в компании за 750 миллионов долларов инвестиционной компании RedBird Capital Partners, а затем приобрела контрольный пакет акций команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс».

• В целом конкретики по продаже на данный момент нет – о предложениях каких-либо инвесторов не сообщается. Поэтому неизвестно, состоится ли вообще сделка – и кто будет новым владельцем «Ливерпуля».

• Под вопросом может оказаться и будущее главного тренера Юргена Клоппа . У немца очень хорошая связь с Майком Гордоном, одним из руководителей FSG, который в ответе за функционирование спортивной части. В том числе и благодаря отношениям с Гордоном Клопп продлил контракт до 2026 года – полагая, что FSG останется в клубе надолго.

Однако теперь неизвестно, как отреагирует тренер. Хотя в октябре его поставили в известность, что FSG либо продаст миноритарный пакет акций для инвестиций со стороны, либо полностью избавится от актива.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan