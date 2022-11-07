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Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд

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Неожиданность от FSG.

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов The Athletic прогремел инсайдом о продаже «Ливерпуля».

Сообщается, что американская Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010-го, уже искала возможности для продажи, однако серьезные шаги были предприняты только сейчас. Возможно, это связано с худшим стартом сезона за последние 8 лет.

• Когда будет оформлена сделка – неизвестно. Сейчас FSG готова выслушать предложения потенциальных покупателей, а помогать в оформлении сделки будут банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

• Fenway Sports Group прокомментировала ситуацию: «FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами в «Ливерпуле». FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если бы это отвечало наилучшим интересам «Ливерпуля» как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успеху «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами».

 В 2010 году FSG купила «Ливерпуль» за 300 миллионов фунтов. Двенадцать лет спустя, согласно последним подсчетам Forbes, клуб стоит 4,45 миллиарда долларов (3,9 миллиарда фунтов). FSG может очень хорошо заработать.
 
По версии ESPN, основным причинами решения продать клуб послужили провал идеи Суперлиги и удачная продажа «Челси» Романом Абрамовичем (2,5 млн фунтов). По данным The Athletic, владелец Джон Генри давно говорил о возможной монетизации актива в приватных беседах, а сейчас подвернулась отличная ситуация – FSG полагает, что «Ливерпуль» должен стоить дороже «Челси» из-за своего статуса, фан-базы и успехов.
 
• Еще один повлиявший фактор – финансовый фэйр-плей. Американцы предполагали, что будут участвовать в честной борьбе и соблюдать правила ФФП вместе с другими клубами, но отсутствие наказания клубов (в частности, «Ман Сити» в 2020-м) пошатнуло их уверенность в успешности проекта.
 
• 12 лет правление FSG Генри принесло немало пользы «Ливерпулю». Владельцы клуба помогли с кредитами под низкие проценты на две новые трибуны на «Энфилде», а также на новую тренировочную базу в Киркби (общие инвестиции – под 200 млн фунтов).

•  С периодом FSG связан один из самых успешных периодов в истории клуба – приглашение Юргена Клоппа и создание мощнейшего аналитического коллектива. Результаты пришли – победа в Лиге чемпионов (плюс два выхода в финал), чемпионство в Англии, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

• Однако в течение последних лет Джону Генри прилетает много критики от фанатов – «Ливерпуль» считается очень консервативным в плане трансферов. Клуб живет по средствам и тратит только то, что зарабатывает. 

Большим ударом по доверию болельщиков стало закулисное участие клуба в создании Суперлиги – «Ливерпуль» был среди 6 английских команд-участниц самого большого бунта в еврофутболе. 

• В прошлом году FSG продала 11-процентную долю в компании за 750 миллионов долларов инвестиционной компании RedBird Capital Partners, а затем приобрела контрольный пакет акций команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс».

• В целом конкретики по продаже на данный момент нет – о предложениях каких-либо инвесторов не сообщается. Поэтому неизвестно, состоится ли вообще сделка – и кто будет новым владельцем «Ливерпуля».

Под вопросом может оказаться и будущее главного тренера Юргена Клоппа. У немца очень хорошая связь с Майком Гордоном, одним из руководителей FSG, который в ответе за функционирование спортивной части. В том числе и благодаря отношениям с Гордоном Клопп продлил контракт до 2026 года – полагая, что FSG останется в клубе надолго.

Однако теперь неизвестно, как отреагирует тренер. Хотя в октябре его поставили в известность, что FSG либо продаст миноритарный пакет акций для инвестиций со стороны, либо полностью избавится от актива.

«Мы все позволили этому случиться 12 лет назад». Гневная тирада Клоппа после вопроса о ЧМ в Катаре

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan

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