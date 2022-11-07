Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд
Неожиданность от FSG.
Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов The Athletic прогремел инсайдом о продаже «Ливерпуля».
Сообщается, что американская Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010-го, уже искала возможности для продажи, однако серьезные шаги были предприняты только сейчас. Возможно, это связано с худшим стартом сезона за последние 8 лет.
• Когда будет оформлена сделка – неизвестно. Сейчас FSG готова выслушать предложения потенциальных покупателей, а помогать в оформлении сделки будут банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.
• Fenway Sports Group прокомментировала ситуацию: «FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами в «Ливерпуле». FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если бы это отвечало наилучшим интересам «Ливерпуля» как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успеху «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами».
• С периодом FSG связан один из самых успешных периодов в истории клуба – приглашение Юргена Клоппа и создание мощнейшего аналитического коллектива. Результаты пришли – победа в Лиге чемпионов (плюс два выхода в финал), чемпионство в Англии, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.
• Однако в течение последних лет Джону Генри прилетает много критики от фанатов – «Ливерпуль» считается очень консервативным в плане трансферов. Клуб живет по средствам и тратит только то, что зарабатывает.
• Большим ударом по доверию болельщиков стало закулисное участие клуба в создании Суперлиги – «Ливерпуль» был среди 6 английских команд-участниц самого большого бунта в еврофутболе.
• В прошлом году FSG продала 11-процентную долю в компании за 750 миллионов долларов инвестиционной компании RedBird Capital Partners, а затем приобрела контрольный пакет акций команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс».
• В целом конкретики по продаже на данный момент нет – о предложениях каких-либо инвесторов не сообщается. Поэтому неизвестно, состоится ли вообще сделка – и кто будет новым владельцем «Ливерпуля».
• Под вопросом может оказаться и будущее главного тренера Юргена Клоппа. У немца очень хорошая связь с Майком Гордоном, одним из руководителей FSG, который в ответе за функционирование спортивной части. В том числе и благодаря отношениям с Гордоном Клопп продлил контракт до 2026 года – полагая, что FSG останется в клубе надолго.
Однако теперь неизвестно, как отреагирует тренер. Хотя в октябре его поставили в известность, что FSG либо продаст миноритарный пакет акций для инвестиций со стороны, либо полностью избавится от актива.
«Мы все позволили этому случиться 12 лет назад». Гневная тирада Клоппа после вопроса о ЧМ в Катаре
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan
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