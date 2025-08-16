Новый сезон АПЛ начался с победы «Ливерпуля» над «Борнмутом» со счетом 4:2. Федерико Кьеза вывел своих вперед на 88-й минуте, уже в добавленное время Мо Салах увеличил преимущество мерсисайдцев.

Мяч в ворота «Борнмута» стал 10-м голом, который Салах забил в первом туре Премьер-лиги – по этому показателю он абсолютный рекордсмен турнира. Все «жертвы» Фараона:

«Уотфорд» в сезоне-2017/18; «Вест Хэм» в сезоне-2018/19; «Норвич» в сезоне-2019/20; «Лидс» получил хет-трик в сезоне-2020/21; «Норвич» в сезоне-2021/22; «Фулхэм» в сезоне-2022/23; «Ипсвич» в сезоне-2024/25 и «Борнмут» в сезоне-2025/26.

В списке лучших бомбардиров в истории первых туров АПЛ египтянин обошел четырех легенд: Уэйна Руни, Алана Ширера, Джейми Варди и Фрэнка Лэмпарда – у всех по восемь голов.

Рекордсмены по голам в матчах стартового тура АПЛ

Фараон забивает или ассистирует в стартовом туре Премьер-лиги в каждом сезоне, проведенном в «Ливерпуле»: у него 10 голов и пять результативных передач в девяти матчах за мерсисайдцев.

Хорош!