Бывший спортивный директор «Ливерпуля» отказал «Челси». Он привел в клуб Клоппа и ван Дайка, но взял перерыв, чтобы побыть с семьей

«Синие» хотели заполучить творца нынешнего «Ливерпуля».

Майкл Эдвардс отказался от возможности стать новым спортивным директором «Челси» после ухода из «Ливерпуля». Бывший трансферный директор «красных» объявил о своем решении уйти с поста на «Энфилде» в ноябре прошлого года, проложив своему помощнику Джулиану Уорду занять его место.

Эдвардс, которого называют создателем нынешней команды Клоппа, принял решение покинуть свою должность в «Ливерпуле» по семейным причинам, отклонив предложение нового контракта в клубе.

Стремясь начать новую эру на «Стэмфорд Бридж» под руководством нового владельца Тодда Боэли, лондонцы с начала лета ищут нового спортивного директора после ухода Марины Грановской, которая руководила подбором персонала в клубе в эпоху Романа Абрамовича.

Эдвардс остался верен себе в планах провести предстоящий год рядом с семьей и сообщил «Челси», что не рассматривает сейчас никаких предложений. По информации The Athletic, Майк не просто отверг предложение возглавить «Челси», но даже отказался встретиться с представителями лондонского клуба.

You will never walk alone, Майк.