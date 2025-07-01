🚨 Подвижки по Диасу: колумбиец начал первые серьезные переговоры

Интерес мюнхенской «Баварии» к Луису Диасу вышел но новый уровень.

Bild пишет, что колумбиец стал на шаг ближе к уходу из «Ливерпуля». Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль сделал конкретное предложение Диасу. Стороны обсудили условия и готовятся к новой стадии переговоров. Луис не против покинуть Англию.

Позже Sky Sports подтвердил, что «Бавария» направила стартовое предложение «Ливерпулю» по Диасу.

Вероятно, что переговоры пройдут быстро, поскольку колумбиец больше не ждет предложений от «Барселоны», которая близка к подписанию Нико Уильямса.

Пусть уходит?