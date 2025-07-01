🫣 «Ливерпуль» издевается над Конате? Один из лидеров команды получает в два раза меньше Гравенберха и Кьезы. Кажется, он уйдет
Важные новости для «Ливерпуля».
Football Insider пишет, что Ибраима Конате отклонил предложение «мерсисайдцев» о подписании нового контракта.
«Реал Мадрид», «ПСЖ» и «Аль-Хилаль» заинтересованы в трансфере игрока. «Ливерпуль», вероятно, будет вынужден принять предложение на сумму около 40 миллионов фунтов стерлингов, если все-таки не сумеет продлить защитника.
Дело, как вы возможно догадываетесь, в зарплате. Конате, по слухам, хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю – это почти в три раза больше, чем он получает сейчас.
Претензии справедливы – Федерико Кьеза и Райан Гравенберх сразу же получили контракты на 150 тысяч фунтов стерлингов. А вот французу платят лишь 70 тысяч.
Фанаты относятся к ситуации по-разному.
💭 «Все хотят покинуть этот маленький клуб».
💭 «Он еще пожалеет о своем решении».
💭 «Я не могу в это поверить».
💭 «Так странно слышать, как все бегут из «Ливерпуля».
💭 «Ну и ладно. Найдем игрока получше».
Конате провел только один полноценный сезон,где был доступен большую часть сезона,а до этого часто травмировался.
Как с ним продлевать контракт,если он не играл толком,а в какой-то момент проигрывал конкуренцию Матипу и Квансе.
Щас вот Диас остался с двумя годами и непонятно продлевать его или нет.
Или Жота щас выдаст сезон жизни,а в настоящий момент непонятно нужно продлевать или нет.
Думаю его стоит продать и взять Гехи и Хато. Если зайдет только Гехи, то оставлять на сезон.Вообще это единственный его полный сезон карьеру , даже в Германии половину матчей пропускал. Так что если хочет большой зарплаты то пускай идет в реал.
Продать и забыть если он действительно хочет покинуть в следующем году. Он прошлый сезон отыграл более менее, а так до этого стабильно вылетал с травмами на 1-2 месяца. Он без Ван Дайка полный 0, видно по матчам за сборную Франции. Не велика потеря.
Ну что сказать - сильно много о себе возомнил. Человек и правда провел всего лишь первый полноценный и сильный сезон, до этого и травм много было, и стабильной игры не было. И все! Уже хочет в Реал... Ну что ж, пожалуйста - на все 4 стороны, но только этим летом и за нормальные деньги.
Объективно, клубу невыгодно отпускать хорошего и далеко не дешёвого игрока за просто так, с Трентом уже обломались знатно, конечно (но тот хоть не устраивал подробное все же, как Конате). Так что если не хочешь продолжать играть у нас - уходи. Не уйдёшь - лишат практики тупо, а на твоё месте просто купят другого (раз все равно придётся тебя терять бесплатно, то хоть проучим тебя как-то).
P. S. Но если мы и это схаваем, и Конате без проблем отыграет за нас этот сезон и уйдёт бесплатно - это будет большой удар по репутации клуба. Вирц это круто, но если тебя вот так просто могут 2 ТО подряд нагревать игроки простые, то значит тебя смогут нагреть и другие во всяком разном.
Я был против карательных мер, но это уже перебор. Продать по возможности или посадить на лавку, при условии что найдут замену. Это никуда не годится. Когда на бесплатной основе, постоянно, уходят из клуба.Прямой намёк что его место займет Гейе,а он будет продан.
В Эвертоне есть защитник Джаред Брантуайт 😂