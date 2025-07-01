🫣 «Ливерпуль» издевается над Конате? Один из лидеров команды получает в два раза меньше Гравенберха и Кьезы. Кажется, он уйдет

Важные новости для «Ливерпуля».

Football Insider пишет, что Ибраима Конате отклонил предложение «мерсисайдцев» о подписании нового контракта.

«Реал Мадрид», «ПСЖ» и «Аль-Хилаль» заинтересованы в трансфере игрока. «Ливерпуль», вероятно, будет вынужден принять предложение на сумму около 40 миллионов фунтов стерлингов, если все-таки не сумеет продлить защитника.

Дело, как вы возможно догадываетесь, в зарплате. Конате, по слухам, хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю – это почти в три раза больше, чем он получает сейчас.

Претензии справедливы – Федерико Кьеза и Райан Гравенберх сразу же получили контракты на 150 тысяч фунтов стерлингов. А вот французу платят лишь 70 тысяч.

Фанаты относятся к ситуации по-разному.

💭 «Все хотят покинуть этот маленький клуб».

💭 «Он еще пожалеет о своем решении».

💭 «Я не могу в это поверить».

💭 «Так странно слышать, как все бегут из «Ливерпуля».

💭 «Ну и ладно. Найдем игрока получше».