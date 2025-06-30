❗ Sky назвал трех кандидатов на роль нового форварда «Ливерпуля». Клуб готовится к переговорам

Журналист Sky Флориан Плеттенберг разъяснил ситуацию с трансферными планами «Ливерпуля».

«Скаузеры» солидно усилились в первой половине лета, но до сих пор не определились с новым форвардом.

Плеттенберг объясняет, что «Ливерпуль» сфокусирован на трех игроках: Юго Экитике, Александер Исак и Виктор Осимхен.

Клуб отслеживает игру футболистов и собирает данные, после чего определится с главным кандидатом и перейдет к переговорам.

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