❗ Sky назвал трех кандидатов на роль нового форварда «Ливерпуля». Клуб готовится к переговорам
Журналист Sky Флориан Плеттенберг разъяснил ситуацию с трансферными планами «Ливерпуля».
«Скаузеры» солидно усилились в первой половине лета, но до сих пор не определились с новым форвардом.
Плеттенберг объясняет, что «Ливерпуль» сфокусирован на трех игроках: Юго Экитике, Александер Исак и Виктор Осимхен.
Клуб отслеживает игру футболистов и собирает данные, после чего определится с главным кандидатом и перейдет к переговорам.
Кто из тройки нравится вам больше?