🎥 Блиц для Стиви Джи. Вспомнил главные моменты карьеры, назвал любимчиков в команде Слота

По просьбе TNT Sports Стивен Джеррард вспомнил самые яркие моменты карьеры: от главных побед до болезненных неудач. Легенда также назвал своих фаворитов из числа подопечных Арне Слота.

Любимый гол: «Гол «Вест Хэму» в финале Кубка Англии в 2006 году».

Любимая памятная вещь: «Медаль победителя Лиги чемпионов 2005 года».

Футболист, с которым хотел бы сыграть: «Мо Салах».

Самый значимый трофей: «Кубок ЛЧ 2005 года».

Момент в карьере, из-за которого до сих пор переживает: «[Падение] в матче с «Челси» в 2014-м».

В ком из нынешних игроков «Ливерпуля» Стиви Джи видит себя: «Доминик Собослаи».

Кумиры в футболе: «Пол Гаскойн и Джон Барнс».

Как вам ответы легенды?

🎥 Стиви Джи назвал лучших в истории на каждой позиции. А кому отдал звание GOAT? 🐐