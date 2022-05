«Ливерпуль» устроил шествие, чтобы отпраздновать два своих титула в этом сезоне – кубки Англии и Лиги. Кульминацией стал фейерверк.

К сожалению, «Ливерпуль» не смог выиграть Лигу чемпионов. Тем не менее, болельщики пришли отпраздновать окончание успешного сезона.

Moments to cherish. Thank you for your incredible support ❤️ pic.twitter.com/eEzTfty9rF