🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»
Диогу Жота и его брат Андре погибли в ДТП в Испании, у игрока «Ливерпуля» остались жена и трое детей. Футбольный мир отправляет мерсисайдцам соболезнования, а болельщики вспоминают последний гол в карьере Диогу.
2 апреля в 30-м туре Премьер-лиги сезона-2024/25 на «Энфилде» «Ливерпуль» одолел «Эвертон» – все благодаря красивому голу Жоты с передачи Луиса Диаса.
Спустя четыре тура, после разгромной победы 5:1 над «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» в 20-й раз в истории оформил чемпионство.
Спасибо, Диогу.
Видео со свадьбы стало последним в соц.сетях Диогу Жоты: таким мы его и запомним🤍
He will take us to victory,
And when he’s running down the left wing,
He’ll cut inside and score for LFC,
He’s a lad from Portugal,
Better than Figo don’t you know,
Oh his name is Diogo
Покойся с миром, YNWA