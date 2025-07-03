🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»

Диогу Жота и его брат Андре погибли в ДТП в Испании , у игрока «Ливерпуля» остались жена и трое детей. Футбольный мир отправляет мерсисайдцам соболезнования , а болельщики вспоминают последний гол в карьере Диогу.

2 апреля в 30-м туре Премьер-лиги сезона-2024/25 на «Энфилде» «Ливерпуль» одолел «Эвертон» – все благодаря красивому голу Жоты с передачи Луиса Диаса.

Спустя четыре тура, после разгромной победы 5:1 над «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» в 20-й раз в истории оформил чемпионство.

Спасибо, Диогу.

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