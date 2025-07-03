Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП.

Трагедия произошла рано утром в четверг на трассе в провинции Самора в Испании, сообщает Marca. 28-летний вингер находился в машине вместе с младшим братом Андре, выступающим за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии – он также погиб в аварии.

Видео, которое Диогу Жота опубликовал вчера в соцсетях стало последним в его аккаунте. 22 июня он женился на Руте Кардозу, которая родила ему троих детей.