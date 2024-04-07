«Палмейрас» (с Роберто Карлосом!) катался по России в 90-х: веревочный трап в Камышине, проблемы в Анапе и $25 000 в газете

Денис Романцов узнал подробности уникального турне.

Sports.ru теперь эксклюзивно показывает лигу Паулиста, чемпионат штата Сан-Паулу при поддержке Winline.

30 лет назад «Палмейрас» собрал – при поддержке «Пармалата» – звездный состав, выиграл чемпионат Бразилии и в июне 1994-го совершил захватывающее путешествие по маршруту Москва – Камышин – Тольятти – Батуми – Новороссийск.

Команду Роберто Карлоса встречали и сопровождали журналист Леонид Трахтенберг и тренер Александр Тарханов, сменивший тем летом «Спартак» на ЦСКА.

Тарханов : Привезти «Палмейрас» в Россию – идея моего друга, бизнесмена Адика Зильбера, который эмигрировал из Советского Союза в Америку.

Трахтенберг : Сравнил бы Зильбера с Мюнхгаузеном. В бизнесе он строил грандиозные, маниловские планы. Всегда завышал планку, поэтому даже когда осуществлялось 60-80% – получалось незабываемо: взять хотя бы 13 бразильцев в тульском «Арсенале» .

Но это потом, а в первой половине девяностых Зильбер загорелся идеей бизнеса в Бразилии – речь, например, шла о сети железных дорог. Построить ее Адик хотел с президентом «Палмейраса» Мустафой Контурси.

В общении у них родилась – на первый взгляд, безумная – идея поездки «Палмейраса» в Россию. Бразильское первенство взяло паузу на время ЧМ-1994, и команда как раз совершала коммерческие поездки – скажем, после нас отправились в Японию.

Тарханов : «Палмейрас» просил $25 000 за матч, и мы разослали предложения по российским городам – хотите принять чемпионов Бразилии? Кроме Москвы, откликнулись Камышин, Тольятти и Новороссийск.

Добавился и Батуми, потому что [президент Национального фонда спорта] Шамиль Тарпищев дружил с главой Аджарии Асланом Абашидзе.

Трахтенберг: «Палмейрас» прилетел в шесть утра, а уже вечером предстояли 45-минутные матчи с «Динамо» и «Спартаком» на Турнире памяти Льва Яшина. Мы встречали бразильцев с Адиком Зильбером и его переводчиком, Георгием Чавдарем, который потом много лет работал в «Спартаке».

«Палмейрас» прилетел без трех игроков: Мазиньо и Фредди Ринкон находились в сборных, а крейзи-форвард Эдмундо спросил в аэропорту, куда летим, услышал про Россию, развернулся и уехал. Когда бразильцы рассказали о других его выходках, я обрадовался, что этот Бармалей не прилетел. Головной боли хватало и без него.

«Палмейрас» показал фантастический футбол – нечто среднее между «Барсой» Кройффа и «Гарлем Глобтроттерс»

Тарханов: Бразильцы прилетели голодные, и мы зашли в какое-то кафе, попросили накормить гостей. Поселились они в гостинице «Советская», недалеко от «Динамо».

В день матчей тренеры отправили игроков на стадион пешком – чтобы немножко проснулись. Одеты они были во что попало, и президент «Динамо» Николай Толстых удивился: «Что за команда?» – «Сейчас выйдут на поле – покажут».

Сначала против «Палмейраса» вышло «Динамо», усиленное Колывановым и Кирьяковым, отказавшимися играть за сборную на ЧМ-1994. Кирьяков открыл счет, арбитр Безубяк помогал динамовцам, и болельщики кричали: «Судья, дай хороший футбол посмотреть!» Вскоре бразильцы забили и победили 2:1.

Еще запомнилось: тренерская скамейка «Динамо» стояла прямо у бровки. В одном из эпизодов мяч полетел в руки главному тренеру Константину Бескову. Он хотел взять его, но бразилец неожиданно просунул ногу, не дал мячу уйти и тут же начал атаку. Бесков развел руки: «Ну и как их обыграть?»

Реклама 18+

Трахтенберг : «Спартак» обходился без сборников, поэтому усилился двумя отказниками – Канчельскисом с Кульковым – и игроками ЦСКА и «Локо». Но все равно уступил 0:2. Романцев посмотрел потом матчи Бразилии на победном для нее чемпионате мира и сказал мне, что «Палмейрас» играл сильнее.

После долгого перелета бразильцы показали фантастический футбол – нечто среднее между «Барселоной» Кройффа и «Гарлем Глобтроттерс». «Палмейрас» демонстрировал цирковые трюки, которые, возможно, не позволил бы в официальных играх.

В центре защиты выделялся будущий чемпион Италии в составе «Ромы» Антонио Карлос. В средней линии – Сезар Сампайо с щеками, как у хомячка, и Амарал по прозвищу Могильщик, игравший потом за «Парму», «Бенфику» и «Фиорентину».

В Бразилии говорили, что Могильщиком его прозвали, потому что копал могилы на кладбище, но я уточнил: «Это правда?» – «Нет, я работал клерком в похоронном бюро».

Тарханов: После игр в Москве разговорились с вице-президентом «Палмейраса» Маркуччи. Он сказал Олегу Романцеву: «Если хотите, отдадим Роберто Карлоса за 500 тысяч долларов». Увы, у «Спартака» тогда не было денег. Через год Роберто Карлоса купил «Интер» – уже за пять миллионов.

Трахтенберг : Про Роберто Карлоса – это легенда. Какой «Спартак», если им уже интересовались ведущие клубы Испании и Италии.

К слову, в «Реал» потом перешел и другой игрок «Палмейраса»-1994 – центральный полузащитник Флавио Консейсао. К нему в Мадриде ушла жена Роберто Карлоса. Тот так сильно переживал, что карьера чуть не пошла под откос.

«В Камышине бразильцы не хотели выходить из самолета. Аэродром был заставлен людьми с автоматами»

Трахтенберг : Из Москвы мы с приключениями отправились в Камышин, куда было два пути. Первый: прилететь в Волгоград и несколько часов ехать по ужасным дорогам. Но после – сразу идти к остеопату, чтобы вернул на место позвоночник.

Другой вариант – на маленьком военном самолете прилететь на аэродром Минобороны в Камышине. Для этого требовалась масса разрешений – от военных до мэра города. Мы их получили и успешно приземлились в Камышине. Правда, не успел я обрадоваться, как увидел ужас в глазах бразильцев.

Аэродром был заставлен людьми с автоматами – живыми и фанерными. Бразильцы закричали: «Милитаризм! Милитаризм!» Даже из самолета не хотели выходить. Через переводчика их убедили, что над нами мирное небо, а это просто военный аэродром, которых хватает и в Бразилии.

Бразильцы успокоились и направились к выходу. Вот только наш самолет не предусматривал трапа, и все спускались по веревочной лестнице.

Тарханов : В Камышине на «Палмейрас» собрался полный стадион. Люди смотрели даже с деревьев и балконов.

Трахтенберг: Камышане реагировали на приезд «Палмейраса», как жители Васюков – на слова Бендера о межпланетном шахматном турнире. Только – в отличие от Остапа – Адик Зильбер не вешал лапшу на уши, а действительно привез «Палмейрас» в Камышин.

Гостеприимство зашкаливало. После игры бразильцев чуть ли не на руках донесли до гостиницы и завалили подарками: матрешки, фарфор, значки, картины с видом города. Перед вылетом – в десять утра – камышане окружили игроков и брали автографы. Двадцать метров от гостиницы до автобуса растянулись на час.

Недавно мы обсуждали матч «Палмейраса» в Камышине с Сашей Филимоновым, который тогда играл за «Текстильщик». Он признал, что бразильцы выдали сумасшедший матч, хотя вратарю едва ли приятно вспоминать поражение 0:3. Саша, правда, провел лишь тайм, и один-два мяча пропустил второй вратарь Володин.

«В Тольятти бразильцы попросили лед для кока-колы, и шеф-повар сказала: «Привезли каких-то африканцев – еще лед им подавай»

Тарханов : Дальше «Палмейрас» полетел в Тольятти, где на стадион пришло всего две тысячи человек – город-то не футбольный. «Палмейрас» даже выходить не хотел: «Народу мало. Для кого играть?»

Реклама 18+

Бразильцев все же уговорили, и их тренер сказал: «Тогда забьем на первой и последней минутах». Для тех, кто пришел, и тех, остался до конца. Так и сделали. В остальное время держали мяч и не давали «Ладе» ничего создать.

Трахтенберг : На разминке перед игрой в Тольятти появился один из спонсоров «Лады» – местный банкир с ребенком. И сказал: «На трибунах будет 2000-2500. Не больше. Привезли каких-то студентов». – «Да это чемпионы Бразилии!» – «Какие чемпионы Бразилии приедут в Тольятти?» Люди просто не верили, что это «Палмейрас».

Когда игроки попросили лед для кока-колы, шеф-повар ресторана сказала нам: «Привезли каких-то африканцев – еще лед им подавай». Также бразильцы хотели бананы, мороженое и свежие овощи, но и их в ресторане почему-то не нашлось.

Не видя смысла ругаться, мы с Адиком Зильбером пошли на рынок, по магазинам и все принесли. С тех пор я такие тяжелые сумки, пожалуй, не носил – делегация-то большая. За отзывчивость бразильцы прозвали меня Ноу Проблем – так я отвечал на любую их просьбу.

После Тольятти мы вернулись в Москву и через четыре дня должны были отправиться в Новороссийск. Как раз тогда мои друзья – Шамиль Тарпищев и президент Федерации футбола Грузии Нодар Ахалкаци – слезно попросили привезти «Палмейрас» на матч со сборной Грузии.

Я провел короткие переговоры с руководством «Палмейраса» и услышал: «Если заплатят – мы готовы». – «Но придется лететь в Грузию вместо отдыха перед игрой с «Черноморцем». – «Ничего-ничего. Мы сыграем».

Тогда же нас покинул Адик Зильбер: срочно улетел на похороны друга, которого расстреляли на выходе из банка. С «Палмейрасом» я остался один на один и вряд ли бы справился со всеми функциями, поэтому взял в Батуми жену Марину.

«В Батуми тренер «Палмейраса» сказал: «Если арбитр продолжит в том же духе – уйдем с поля»

Тарханов : Я провожал «Палмейрас» из «Внуково». Вылет задержали на пять-шесть часов, но игроки и не думали скучать. Достали гитары с барабанами – пели, танцевали. Вокруг народ собрался – думали, артисты какие-то.

Трахтенберг : В аэропорту Батуми нас встретил глава Аджарии Абашидзе – насколько знаю, ранее он пережил покушение: всадили четырнадцать пуль, но чудом уцелел.

Реклама 18+

Нас сразу повезли на стадион. Бразильцы очумели: жара, усталость, охота в гостиницу, а им на поле вынесли мячи и попросили поочередно жонглировать. Сняли их на видео и повезли в санаторий Кобулети.

Дальше нам устроили обед в резиденции Абашидзе, где игроки в невероятных масштабах наслаждались местной кухней. Когда им предложили водку, переводчик Георгий Чавдарь добавил: «Традиционный русский напиток. Должны попробовать».

Бразильцы попробовали, заинтересовались, и Чавдарь организовал доставку оставшихся бутылок в номера. Узнав об этом, Адик Зильбер возмутился: «Безобразие! Как они завтра выйдут на поле?»

Я тоже задавался этим вопросом, глядя на пошатывающихся игроков, но утром все наладилось. Нас привезли на выступление детского ансамбля песни и пляски. Танцевали красиво, бразильцам понравилось, и к вечеру мы отправились на игру.

За час до матча я забирал гонорар «Палмейраса» в домике, который располагался в 15-20 минутах ходьбы от стадиона. Мне завернули в газетку $25 000 (огромные деньги для 1994-го), и мы с женой понесли их бразильцам через толпу болельщиков, шедших на стадион. Думаю, тогда у меня появились первые седые волосы.

Мы пережили этот экстремальный аттракцион, добрались до служебного входа и вскоре уже смотрели матч. Жена – с трибуны, а я от скамейки, чтобы сразу откликнуться на просьбы бразильцев.

Несмотря на усталость, «Палмейрас» играл здорово, но грузинский арбитр помогал своей сборной. Например, при выходе один на один Цхададзе порвал майку Эваиру. Явный фол последней надежды, но удаления не последовало.

Леонид Трахтенберг с Эваиром

Потом на ровном месте придумали пенальти, и вратарь «Палмейраса» отбил. В перерыве тренер бразильцев сказал мне: «Леонид, вижу вы очень переживаете – значит, разбираетесь в футболе и судействе. Если арбитр продолжит в том же духе, мы уйдем с поля».

Реклама 18+

Я попросил грузинских судей и футболистов действовать корректнее, во втором тайме симпатии арбитра проявлялись уже не столь явно. «Палмейрас» выиграл 1:0, и на послематчевом банкете я спросил судью, которого хорошо знал по советскому чемпионату: «Где знаменитое кавказское гостеприимство?»

Он ответил: «Леня, дорогой, я же знал: бразильцы все равно победят, как ни суди. Как в такой ситуации не помочь родной сборной? Давай лучше выпьем».

«Бразильцам так понравился прием в Новороссийске, что начальника «Черноморца» Шамханова тащили в самолет: «Полетели с нами в Бразилию!»

Трахтенберг : Мы прилетели в ближайший к Новороссийску аэропорт – кажется, Анапы – и с ужасом узнали, что визы бразильцев подразумевали однократный въезд в Россию и после поездки в Аджарию стали недействительны.

Нас не пускали в Россию, и мы сидели в аэропорту, не зная, что будет с бразильцами – арестуют или отправят домой. Поднимали все связи, звонили в Москву, и на самом высоком уровне вошли в положение «Палмейраса» – поставили новые российские визы.

К вечеру добрались до гостиницы, и я попросил судью Левникова проявить снисхождение к бразильцам, потому что силы у них на исходе. В итоге Коля не поставил в ворота «Палмейраса» очевидный пенальти, но удалил, если не путаю, Роберто Карлоса.

Леонид Трахтенберг с игроком«Палмейраса» Тоньяо (в 1998-м перешел в тульский «Арсенал» и стал самым высокооплачиваемым игроком Первой Лиги)

Тарханов : В Новороссийск бразильцы прибыли в плохом настроении. Я позвонил товарищу, начальнику «Черноморца» Авалу Шамханову: «Ты уже встреть их как следует».

Бразильцам так понравился прием в Новороссийске, что сказали: «Покажем хорошую игру, но не будем обыгрывать». И закончили вничью. Шамханова даже в самолет потом тащили: «Полетели с нами в Бразилию!»

Трахтенберг : В том турне «Палмейрас» всюду летал чартерами. Организовывал их Саша Тарханов, у которого хватало и других дел: тем летом он возглавил ЦСКА.

Саша вроде как договорился с Воронежским авиаотрядом, что наутро после игры с «Черноморцем» нас заберут в Москву, но никакого самолета на месте не оказалось. Вечером «Палмейрасу» предстоял вылет из Москвы в Бразилию через Данию, а назавтра в Японию, на следующее турне, так что время поджимало.

Реклама 18+

Саша проводил тренировку, ему было не до «Палмейраса», поэтому в Воронеж позвонил я: договорился, что пришлют пустой самолет, доставят нас в Москву, а мы все оплатим наличными. Мне просто поверили на слово. Фантастика.

В самолете я сразу расплатился с пилотами, и в Москве мы даже успели погулять по Красной Площади. Потом, правда, в «Шереметьево» выяснилось, что у половины команды не забронированы обратные билеты, и снова пришлось понервничать.

Когда все разрешилось, бразильцы поблагодарили меня и сказали: «Мы с удовольствием еще раз приедем в Россию. Но только в Москву».

«Если бы про турне «Палмейраса» снимали фильм, это была бы трагикомедия»

Трахтенберг : В конце 1995-го меня пригласили в Бразилию с ответным визитом. Я работал пресс-атташе «Спартака» и после победы над «Блэкберном» в Москве спросил Романцева, могу ли отправиться в Бразилию.

Он ответил: «Конечно, лети. Только обязательно вернись к игре с «Легией». Заодно сходи там на матчи. Может, присмотришь кого-то». В игре «Коринтианса» мне дриблингом и ударами запомнился Леонидас . Я рекомендовал его Романцеву, но сначала Леонидас перешел в ЦСКА – уже потом ненадолго оказался в «Спартаке».

Через некоторое время, в феврале 1998-го, я приехал в Испанию и с трибуны «Бернабеу» увидел, как Роберто Карлос забивает «Мальорке». После игры его окружили журналисты с микрофонами и камерами.

Я робко выглянул из-за них, и Роберто Карлос закричал: «Ноу Проблем! Ноу Проблем!» Раздвинул репортеров и бросился мне на шею. Увидев эту сцену, испанские коллеги окаменели.

Тарханов : Главный тренер «Палмейраса» Лушембурго потом тренировал Роберто Карлоса в сборной Бразилии и «Реале». С Вандерлеем мы много общались. Он делился секретами селекции: «Мне нужны опытные вратарь, защитники, опорник и нападающий. Остальные места доверяю молодым».

Реклама 18+

Чемпионат Бразилии Лушембурго выигрывал с «Палмейрасом», «Коринтиансом», «Сантосом» и «Крузейру». В декабре 2003-го я прилетел в Бразилию и заглянул к Вандерлею. «Крузейру» уже обеспечил титул, и оставалась игра с «Флуминенсе».

На базе я заметил, что игроки напряжены, будто впереди важнейший матч. Спросил Лушембурго: «Почему так? Вы ведь все равно чемпионы». – «Нам нужно набрать сто очков». Назавтра «Крузейро» победил 5:2 и выполнил задачу тренера.

Трахтенберг : В России летом 1994-го «Палмейрас» обходился без Лушембурго. Десятки тысяч долларов команда зарабатывала под руководством второго тренера.

А я на турне «Палмейраса» зарабатывать не собирался. Мне просто было очень интересно познакомиться с такими игроками и проверить себя за пределами журналистики. К счастью, Романцев разрешил отлучиться из «Спартака» на десять дней. Заработать должен был Адик Зильбер, но остался в минусе.

Леонид Трахтенберг с Адиком Зильбером (второй слева) и Роберто Карлосом

Я же считаю, что остался в плюсе, потому что приобрел новых друзей и незабываемые впечатления. Задним числом тогдашние истории скорее смешат, но тогда бывало и грустно, и страшно. Если бы про турне «Палмейраса» снимали фильм, это была бы трагикомедия.

Трансляции проходят при поддержке Winline, который дарит безусловный фрибет 3000 рублей всем новым игрокам.

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».

Erid: 2SDnjcdGQnU

13 бразильцев в тульском «Арсенале»: как им жилось и почему зависли в Первой лиге?

Леонидас – первый бразилец ЦСКА: ушел в «Спартак», взбесил Романцева, рано закончил и стал скотоводом

Дикий скандалист Эдмундо: бил соперников, судей, партнеров. И бразильские рекорды

Фото: ФК «Текстильщик» ; ФК «Лада» ; pastvu.com /ziminandrew; архив Леонида Трахтенберга