Назначение Федотова – шанс на то, что ЦСКА снова станет нормальным

Колонка Дениса Романцова.

В 1980-м ЦСКА со вторым тренером Владимиром Федотовым занял 5-е место и вернулся в еврокубки, а другой Владимир Федотов – восьмиклассник из уральского Михайловска – по примеру отца болел за «Спартак» и работал на заводе по обработке цветных металлов – собирал мазутные отходы для утилизации.

В 1987-м ЦСКА второй раз за 4 года вылетел в первую лигу, а уральский Федотов служил водителем-механиком БМП в Чебаркуле и потом полтора года – в Троицке, между Челябинском и Казахстаном: в футбол поигрывал, но только на территории части. А позже возобновил карьеру игрока.

В 1995-м Владимир Федотов вернулся в ЦСКА (и снова не главным), а его полный тезка на правах капитана «Уралмаша» устраивал с женой Светланой званые ужины для Мирослава Ромащенко и других иногородних игроков, живших в общежитии: мясо для гостей Федотов готовил сам.

В 1996-м Владимир Федотов руководил тренировками ЦСКА в отсутствие работавшего на Евро Тарханова и подкалывал первого московского бразильца Леонидаса, страдавшего аэрофобией, по пути на его первый матч: «Что тут страшного? Парашют тебе выдадут, не убьешься». В это время другой Федотов бился с «Уралмашем» в Кубке Интертото и слышал от губернатора Росселя, что денег игроки не дождутся – все ушло на дотации Чечне: в конце года «Уралмаш» бесславно вылетел.

В 1998-м ЦСКА Долматова за пару месяцев взлетел с 14-го места на 2-е, а уральский Федотов проиграл с «Арсеналом» в Тольятти 4:5. Тренер Кучеревский заподозрил защитника в сдаче и убрал из команды. В нескольких голевых атаках защитник действительно выглядел слегка инертно.

В 1999-м чеченские боссы ЦСКА превратили премии за серебро-1998 в штрафы за поражение от «Мольде», а Владимир Федотов после года вне футбола возник в Ижевске, где после тренировок отрабатывал подачи с играющим президентом Тумаевым. Именно эффектный гол Федотова обеспечил «Газовику-Газпрому» победу в 1/16 финала Кубка над «Зенитом», действующим победителем турнира.

В 2001-м ЦСКА усваивал первые трансферы Гинера (Лайзанс, Попов, Перхун) и шел весной 11-12-м, а вернувшийся в вышку Федотов забил московскому «Динамо» – последний мяч в карьере – и через неделю взлетел с «Соколом» на первое место.

В 2009-м ЦСКА Зико взял Кубок России, а через полтора месяца – в 1/16 нового розыгрыша – проиграл 0:1 «Уралу» молодого тренера Владимира Федотова. Тот всего четыре недели назад сменил Александра Побегалова, которому 5 лет ассистировал. «Во главе победы стоит оборона, – сказал Федотов после победы над командой Акинфеева, Вагнера, Карвальо и Дзагоева. – Если с обороной порядок, то и в срдней линии все делать гораздо легче». Григорий Иванов подход тренера не оценил и уволил через 10 месяцев.

В 2012-м ЦСКА играл с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов, а Федотов пустил в раздевалку команды второй лиги «Металлург-Кузбасс» оператора, разрешив снять для телевидения установки перед матчем и в перерыве. Федотов вывел Новокузнецк в ФНЛ, но после разорения клуба на два года остался без работы.

Летом 2015-го ЦСКА начал последний на сегодня чемпионский сезон и в квалификации ЛЧ добыл волевые победы над «Спартой» и «Спортингом». А Федотов сменил место главного в любительской «Синаре» из Каменск-Уральского на роль помощника Роберта Евдокимова в «Оренбурге». Для лучшего понимания игры Федотов часто смотрел матчи с трибуны, поспособствовал выходу «Оренбурга» в РПЛ, но в 2017-м был уволен со всем штабом после поражения в стыках. Федотов вошел в штаб Сергея Булатова в московском «Арарате», но поучаствовал лишь в одной тренировке – «Оренбург» упал на 17-е место в ФНЛ и позвал Владимира главным.

Осенью 2018-го ЦСКА обыграл «Оренбург» Федотова лишь благодаря голу Чалова с пенальти, и защитник Терехов заявил: «Судьи устроили цирк. Соперник — ничем не примечательная команда. Такие клубы мы должны дома обыгрывать уверенно». Весной 2019-го «Оренбург» финишировал 7-м в РПЛ.

В ноябре 2021-го Федотов сказал о ЦСКА перед игрой в Сочи: «Разбирали предыдущий матч соперника. Да, есть новые люди, новый взгляд тренерского штаба. Но в этом сезоне уже предостаточно матчей сыграла команда. Она тоже развивается и прогрессирует. 100% там видна тренерская рука». К 16-й минуте «Сочи» повел 3:0 и победил 4:1. До этого ЦСКА Березуцкого ни разу за 4 месяца не пропустил больше двух.

В 2022-м ЦСКА четвертый раз подряд финишировал вне топ-3 и нанял тренера, который стал вторым.

После первого тайма с Федотовым Терехов хотел уехать

Сильнее итоговых мест «Сочи» с «Оренбургом» меня поражало то, как Федотов развивал игроков. Особенно Сергея Терехова, которого я спросил:

— Как Владимир Федотов расширил ваш тактический арсенал?

— Я приходил к нему обычным левым защитником и был совсем не знаком с ролью латераля. После одного тайма первой товарищеской игры сказал Диме Андрееву: «Слушай, наверно, поеду отсюда. Такие физические нагрузки просто не вывезу. Нужно бегать от штанги до штанги». — «Не переживай. Привыкнешь».

На теориях и тренировках Федотов объяснял, как подключаться, сужать, держать ширину. Постепенно я узнавал новые нюансы и старался переносить их на поле.

— Как он переделывал вас в левого центрального защитника?

— На объяснения особо не было времени. Просто на предыгровой тренировке он сказал, что с «Уфой» выйду левым центральным. Это похоже на мою прежнюю позицию, левого защитника, так что я понимал, как играть. Добавились новые требования — когда нужно подниматься в атаку, когда нет, когда свалиться в бровку. Но и они были мне знакомы — теория-то общая, и я слышал все, что говорилось центральным защитникам.

— Особенность этой позиции при Федотове — неожиданные подключения в атаку?

— Это фишка нашего тренера. У других команд, играющих по такой же схеме, я особенно не замечал, чтобы крайние центральные защитники уходили так далеко — вплоть до чужой штрафной.

Интуитивность таких подключений мы отрабатываем на тренировках. Для соперников эти врывания как минимум странны. Никто же не ждет центрального защитника впереди при позиционной атаке. В итоге на тебе фокусируется меньше внимания. К тому же если один центральный убежал вперед, сзади все равно остаются двое. Плюс опорники и один латераль, так что структура сохраняется.

Разумеется, подключаться нужно, когда есть свободные зоны. Если все забито — нет смысла бежать.

Федотов – по-деревенски упрямый мужик

Это назначение укладывается в обычай ЦСКА звать нашего лучшего тренера из числа более-менее доступных – то есть не работающих в клубах-конкурентах («Сочи»-то конкурент, но его контракт с Федотовым истек). Такими были Газзаев, Слуцкий и Гончаренко – самые успешные из восьми тренеров ЦСКА последних 20 лет.

С другой стороны, Федотов – только третий в послевоенной истории ЦСКА, кто пришел из команды, занявшей более высокое место (после Аркадьева и Долматова). В 21-м веке – оно и понятно: с 2002-го по 2018-й выше ЦСКА оказывались только «Зенит», «Спартак», «Локо» и «Рубин». Объяснимо, что Гинер не звал тренеров из этих клубов.

С позиции Федотова альянс с ЦСКА чуть менее понятен. В том смысле, что уместен вопрос: зачем менять вторую команду на пятую? Но разгадка кажется простой: потому что второе место теперь не равно Лиге чемпионов. Была бы она – и он, уверен, продлил бы контракт с «Сочи».

А так – зачем? Второе место «Сочи» – прыжок выше головы, сравнимый с чудом (также осторожно предположу, что без исхода легионеров и еврокубкового бана «Краснодар» был бы сильнее, а «Динамо» с ЦСКА – мотивированнее, и до серебра Федотов мог и не дотянуться).

Повторить этот результат практически нереально. Превзойти – тем более. В ЦСКА же обе задачи выглядят решаемыми. Федотов, по словам экс-тренера «Уралмаша» Виктора Шишкина, по-деревенски упрямый мужик – и это многое объясняет.

Именно поэтому он прорвался в РПЛ через три года после первенства Свердловской области – причем на 52-м году жизни. Газзаев к этому возрасту выиграл Кубок УЕФА, а Романцев – 9 чемпионатов и перестал тренировать.

Именно из-за упрямства он жадно черпает отовсюду вдохновение и новые знания, сочетая житейский консерватизм с тренерским авангардизмом: чтобы встрепенуться, слушает «Журавлей» Марка Бернеса, а за новыми знаниями заглядывает на матчи MLS, когда бывает у дочери в Калифорнии.

Именно из-за упрямства после второго места ему нужен не пожизненный контракт с «Сочи», а рискованный прыжок в ЦСКА с шансом на чемпионство. К тому же со стороны ЦСКА риска тут, по-моему, меньше, чем со Слуцким в 2009-м: тот и моложе был, и выше 4-го места не поднимался, и шел в куда более звездную команду (труднее было завоевывать авторитет).

Федотов не повторил ошибку Бердыева 2016-го

К тому же тренер – чудовищно конъюнктурная и зависимая профессия. Тут мало быть талантливым и выдать два-три сильных сезона.

Осенью 2018-го Олег Кононов – архитектор бодрейшего «Арсенала», с которым еще недавно «Краснодар» играл в самый красивый футбол России – пришел в «Спартак». Через год новый фаворит Федуна Томас Цорн обновил полсостава, и после серии поражений Кононов вылетел с таким свистом, что в следующие три года о нем не вспоминали даже середняки РПЛ.

Стал ли тренер Кононов настолько хуже по сравнению с осенью 2018-го, когда заменил Карреру? Нет, просто из Тулы он ушел в неправильное время и неправильное место.

Летом 2016-го – после серебра с «Ростовом» – Курбана Бердыева собеседовали «Спартак», «Локомотив» и сборная. Переговоры прошли так, что Бердыев максимально отдалился от всех амбициозных проектов росфутбола.

Стал ли он менее гениальным, чем в 2016-м? Нет, но на пике востребованности профессиональные амбиции уступили тому, о чем говорил Широков: «Бог у него – господин Франклин со стодолларовой купюры. Те, кто давно знаком с Бердыевым, повторяют: «Деньги его испортили».

Ошибку Бердыева Федотов уже не повторил, а вот в правильное ли место он идет – пока не ясно.

ЦСКА стал другим – не тем, что до 2020 года

До сезона-2020/21 мне казалось, что я хорошо понимал и руководство, и болельщиков ЦСКА. Не в смысле – со всем соглашался, а просто знал – откуда что берется: даже в самых диких историях – например, когда продали Караваева или когда после чемпионства-2016 вывесили баннер ЛСПНХ с перечеркнутой головой Слуцкого (из-за того, что он снялся в рекламе еврейского культурного центра).

Но потом Гончаренко поднял на первое место всех этих выдающихся мастеров в диапазоне от Дивеева до Чалова, лидировал три тура, а через неделю на центральной трибуне появился баннер «Ганчаренко в отставку» – и я понял одно: кто-то слегка обезумел.

Может, конечно, и я – и мне просто неведомо, что Марадишвили с Ахметовым обязаны разрывать всех в РПЛ и лидировать с 12-очковым отрывом, а раз докупили Зайнутдинова – то и в Европе. И если этого нет – то тренера в отставку.

Но, по-моему, у ЦСКА тогда был в лучшем случае 3-5-й состав в РПЛ и стоило чуть терпимее относиться к тому, что Гончаренко иногда опускался на второе и третье места. А когда его реально взяли и уволили – за то, что вдесятером проиграли 2:3 «Зениту», – выяснилось, что надеяться уже не на кого.

Оказалось, что ребята, заполнившие совет директоров в 2020-м (Орешкин, сын Добродеева и еще кто-то), интеллектуально мало чем отличаются от держателей баннеров, описанных выше. А Гинер с Бабаевым уже не так влиятельны.

Исправлять авантюру с Оличем, которая впервые за 120 лет лишила клуб еврокубков, доверили человеку, который даже помощником работал меньше Ивицы. Вторым тренером взяли Бабаяна из Костаная. Основным форвардом – игрока, лишь раз забившего в РПЛ больше 5 мячей за сезон. А двух лучших воспитанников продали «Локомотиву».

Что-то одно, возможно, огорчило или разозлило бы меня. Но все вместе показалось перебором. Я просто не выдержал бы, если бы все это принял близко к сердцу. Решил: окей, это какой-то другой ЦСКА, я его вообще не понимаю, тогда просто послежу за отличным парнем Алексеем Березуцким.

И он меня удивил!

До апреля Березуцкий проводил идеальный сезон

Эджуке включил голову, Обляков заиграл на 4 миллиона евро, Заба забил победный «Спартаку» (в мой день рожденья!), Дзага снова раздавал голевые. А Бийол? Бийолище!

До мартовского перерыва на сборные к ЦСКА вообще не было вопросов. Взяли все свои очки: проиграли только тем, кто сильнее/опытнее. Провалились, по-моему, только в Сочи, но ведь даже Федотов тогда отметил: «ЦСКА развивается и прогрессирует. 100% видна тренерская рука». А это важнее неудачных 16 минут.

С апреля – да, 4 поражения в 8 матчах. С турецким волшебником случилось ровно то, о чем в январе меня предупредили французы – после удачных матчей уходит в тень. С бледной тенью Языджи поубавилось xG.

Но, слушайте, ненавидимые многими Слуцкий с Гончаренко шли в ЦСКА с примерно 10-летним тренерским опытом. Березуцкий – с 10-месячным опытом помощника. Конечно, ему простителен один спад – тем более в сезоне, когда разница между 2-м и 12-м местами довольно умозрительна.

Я даже находил минимальный позитив в кошмаре, в который погрузился весной наш футбол, – у очевидно перспективного тренера будет несколько спокойных сезонов на набивание шишек и строительство команды. Без дикой гонки за еврокубковыми местами.

А потом я открыл несколько веток комментариев и ознакомился с мнением болельщиков, чего избегал с прошлой весны.

Боже.

Я в шоке от ненависти к Березуцкому

Оказалось, все пропало, сезон провален, Березуцкий обязан был скинуть «Зенит» с трона, а раз не выиграл этот важнейший в российской истории чемпионат – его нужно скорее выгнать.

Честно говоря, раньше я мог неделю переживать из-за какой-нибудь ничьей с Нальчиком, а этой весной даже поражения ЦСКА не казались достаточным поводом для печали. Но когда я увидел, как относятся к Березуцкому, мне впервые в 2022-м стало грустно из-за ЦСКА.

Я понял, что и та лютая ненависть к Гончаренко, обернувшаяся разрушением всего, что он строил 2,5 года, была не из-за того, что он такой ужасный.

Просто многие люди сейчас такие. Любовь, доверие, терпение подразумевают какие-то усилия, а они выбирают самое простое – ненависть.

Но и это не стоит принимать близко к сердцу. В отрыве от увольнений Гончаренко и Березуцкого назначение Федотова – намек на возвращение ЦСКА к нормальности. Сейчас это лучший из доступных российских тренеров. Как и Слуцкий в 2009-м, который тоже был 4-м за короткий срок (после Газзаева, Зико и Рамоса), но задержался на 7 лет и стал одним из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА.

В четвертьфинал Лиги чемпионов Федотов через полгода не выйдет, но чего-то, наверное, добьется. Он же упрямый.

Второе место с «Сочи» – не гарантия первого места с ЦСКА

Важно только помнить, что чемпионство команды не из Питера в РПЛ последних 15 лет невозможно без того, чтобы «Зенит» сам себе навредил.

2008 – перенесли много матчей с весны на лето и после победы в Кубке УЕФА потеряли важные очки в чемпионате. Чемпион – «Рубин».

2009 – Адвокат психанул и сорвался посреди чемпионата. Чемпион – «Рубин».

2012/13 – покупка Халка с Витцелем взорвала обстановку в команде и уничтожила победный дух той банды, что побеждала с Адвокатом и Спаллетти. Чемпион – ЦСКА.

2013/14 – к уничтоженному духу добавилась замена тренера на финишной прямой, что никого не доводит до добра. Чемпион – ЦСКА.

2015/16 – Миллер продавил лимит, который вытолкнул из «Зенита» Рондона, вынес мозг Виллаш-Боашу и наполнил состав бойцами вроде Юсупова и Рязанцева. Чемпион – ЦСКА.

2016/17 – к перекошенности состава добавилась промашка с тренером Луческу. Чемпион – «Спартак».

2017/18 – безумный перебор аргентинцев усугубился неуживчивым и не проникшимся новой миссией тренером Манчини. Чемпион – «Локомотив».

Если самая богатая команда России снова не совершит самострел, то я спокойно отнесусь к тому, что после второго места с «Сочи» Федотов не станет первым с ЦСКА. Надеюсь, не только я.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Артур Лебедев, Рамиль Ситдиков, Михаил Докудовский, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Юрий Сомов; pfc-cska.com