8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

Макдэвид забрал рекорд у Гретцки.

«Эдмонтон» дома разгромил «Флориду» (8:1) и сократил отставание в финальной серии Кубка Стэнли (1-3).

«Ойлерс» воспряли после манифеста Перри – забили три гола уже в первом периоде

Мощный эпизод случился еще до стартового свистка. Самый опытный игрок «Ойлерс», 39-летний Кори Перри выступил в прессе с мотивационным заявлением: «Готов поспорить, что половина ребят в «Эдмонтоне» никогда больше не сыграет в финале Кубка Стэнли. Схватка идет прямо сейчас. Об этом нужно подумать».

Слова Перри проигнорировал Дарнелл Нерс. В самом начале матча защитник атаковал коленом в колено Сэма Беннетта. К счастью для «Ойлерс», судьи после просмотра заменили большой штраф на двухминутный.

«Пантерс» классно отработали первую половину большинства и дважды за секунду попали в каркас ворот – но забили «Ойлерс». Коннор Браун и Маттиас Янмарк улетели 2 в 1: Браун обвел защитника передачей на пятак, а Янмарк поразил ворота рикошетом от Александра Баркова – тот почти догнал дерзких беглецов.

Через 4 минуты уже Янмарк выступил в роли ассистента: сохранил шайбу под давлением и нашел в ударной позиции Адама Хенрика – 2:0!

Обезумевшая от неожиданного счастья арена Эдмонтона кричала как никогда прежде, но очень скоро по стадиону расплескалась тишина. Владимир Тарасенко идеально сыграл на подправлении и сократил отставание до минимума.

Для Тарасенко этот гол стал вторым в финальной серии и пятым за весь плей-офф. В сумме за 22 игры на вылет Владимир набрал 9 (5+4) очков.

В моменте подставление Тарасенко выглядело как эпизод, перевернувший матч, но еще через три минуты стало ясно, что «Флорида» не воспользовалась этим импульсом. Леон Драйзайтль вывел Дилана Холлоуэя 1 на 1 с Бобровским – вратарь к этой встрече был не готов.

«Флорида» смотрелась разнообразнее в атаке, играла активнее и перебросала «Эдмонтон» 14-10, но на результате первого периода это не сказалось.

Макдэвид обрушил великий рекорд Гретцки – по передачам за один плей-офф!

И даже не подложило фундамент под второй. Первый бросок «Ойлерс» после перерыва тоже попал цель: Коннор Макдэвид завершил контрпрорыв точным выстрелом в ближний угол. 97-й номер «Эдмонтона» впервые забил в финале.

Позже Макдэвид отдал три результативные передачи: сначала помог Нерсу, затем – Райану Нюджент-Хопкинсу, а в самом конце – еще и Райану Маклауду.

Капитан «Ойлерс» снес один из важнейших рекордов НХЛ – теперь у него 32 ассиста за один плей-офф. Прежде лучшее достижение (31) принадлежало Уэйну Гретцки. Величайший установил его в 1988 году за 19 матчей – Коннору потребовались 22 игры.

Кроме того, Макдэвид набрал 38-е очко и, обойдя Евгения Малкина, стал лучшим бомбардиром плей-офф среди действующих игроков. Результат Макдэвида – пятый в истории лиги. Больше набирали только двое (трижды Уэйн Гретцки и еще раз – Марио Лемье). Рекорд Гретцки – 47 баллов.

И если Гретцки – давний фанат Макдэвида, наверняка обрадовался его подвигам, то Сергей Бобровский был огорчен. Вратарь пропустил 5 шайб с 16 бросков и впервые в этом плей-офф был заменен на Энтони Столарца.

«Эдмонтон» избежал свипа и антирекорда XXI века. Последний раз вторая команда сезона проиграла финал со счетом 0-4 в 1998 году. Чтобы добраться до кубка, «Ойлерс» нужно повторить еще более отдаленный результат. Только одна команда в истории лиги отыгралась с 0-3 в финале и взяла титул – «Торонто» образца 1942 года.

Сейчас это выглядит невероятным, но готовы ли вы были поверить в 8:1 за секунду до стартового вбрасывания?

Фото: East News /BRUCE BENNETT