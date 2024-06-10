Задоров сказал, что в Эдмонтоне нечего делать. Это правда?

Экскурсия по нефтяной столице Канады.

«У них неистовые болельщики. Но в этом городе нечем заняться, кроме как смотреть хоккей», – Никита Задоров похвалил и отругал Эдмонтон, пока его «Ванкувер» играл серию с «Ойлерс».

Задоров уже в отпуске, а болельщики «Эдмонтона» по-прежнему неистовствуют – их команда прошла не только «Кэнакс», но и «Даллас» и теперь, впервые за 18 лет, играет в финале Кубка Стэнли.

Вот пара зарисовок, на которых можно оценить исступленность фанатов «Ойлерс».

Неужели местные так хороши в болении только потому, что им больше некуда приложить силы и время?

Торговый центр в Эдмонтоне – такой же большой, как «Шереметьево»

«Здесь носят кепки с прямым козырьком, на улицах большие автомобили – пикапы, улыбчивый народ, много фастфуда. Но девушки в России самые красивые. Как хотите – так и понимайте», – так отозвался об Эдмонтоне Наиль Якупов через три года после драфта, на котором его выбрали «Ойлерс».

Уроженец Нижнекамска даже нашел сходства между родным городом и канадским: «Это маленькие города по меркам лиг, в которых играют хоккейные команды».

По фотографиям гораздо проще уловить разное, чем общее. Так выглядит центр Нижнекамска:

А так Эдмонтон:

Впрочем, сравнения с более крупными городами Канады – не в пользу Эдмонтона. Даунтаун – типичный для Северной Америки, а определяющих облик отличий не так много.

Самое высокое здание Эдмонтона – 66-этажная офисная башня Стантек-тауэр. Откровенно говоря, в мире существуют более эстетичные архитектурные объекты.

Зато в Эдмонтоне находится крупнейший торговый центр Северной Америки – West Edmonton Mall. Площадь – 570 тысяч м², столько же места занимает аэропорт «Шереметьево» со всеми терминалами и служебными помещениями.

West Edmonton Mall вмещает 800 магазинов, 100 ресторанов, 30 кинотеатров, 3 театра, каток, казино и 20 тысяч парковочных мест. Ежедневно молл посещают около 150 тысяч человек. Здание открыли в 1981 году, и оно сразу попало в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо магазинов, в торговом центре есть Галаксиленд – второй по величине крытый парк развлечений на планете.

Отдохнуть от шума аттракционов можно в 35 км – в национальном парке Элк-Айленде. В парке живут лоси и зубры, местность состоит из живописных прерий, лесов и пастбищ.

Эдмонтон – самый зеленый город Канады

Но и в черте города легко установить контакт с природой. Эдмонтон разделен рекой Северный Саскачеван. Одна часть застроена административными и офисными зданиями, другая – насыщена парками. Эдмонтон лидирует в Канаде по площади зеленых насаждений на одного человека.

Самая необычная экозона в городе – ботанический сад. Там расположены пять теплиц в форме пирамид. Одна функционирует как фонарь, в другой выставляются сезонные экспозиции, а в трех других – растения, живущие в трех разных климатических зонах.

На юге Эдмонтона сохранился исторический квартал – Старая Страскона с постройками конца XIX века. Невысокие здания раскинулись по Авеню Уайт – оживленной барной улице, которая ведет к Университету провинции Альберты.

Зимой погода в Эдмонтоне морозная, поэтому по-настоящему город живет только весной и летом: открыт «Форт Эдмонтон» под открытым небом – самый большой исторический музей в Канаде.

В ангаре старого аэропорта – авиационный музей с 20 гражданскими и военными самолетами, в том числе Боинг-737 и крылатая ракета. В августе Эдмонтон принимает шоу истребителей, в июне – международный джазовый фестиваль.

Но для хоккейной аудитории Эдмонтона нет объекта важнее, чем Rogers Place – стадион «Ойлерс». Это новое сооружение, его открыли только в 2016 году. В первом матче «Эдмонтон» победил принципиального соперника и соседа по провинции Альберта – «Калгари» (7:4). Владелец арены – одноименная телекоммуникационная компания.

На хоккейных играх Rogers Place принимает до 18 641 человека, во время концертов может немного увеличить вместимость. Стадион – в самом центре, от него 2 км до мэрии и всего 600 метров до очень причудливого здания Эдмонтона – художественной галереи.

В Эдмонтоне и его пригородах живут чуть больше 1,5 млн человек – это пятый показатель в Канаде после Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари. Население увеличивается, но в последние годы темпы прироста снижаются – с 2,65% в 2018-м до 1,55% в 2024-м.

Как и почти любой другой канадский город, Эдмонтон отличается этническим разнообразием. Самая крупная иностранная диаспора в Эдмонтоне – украинцы. По разным оценкам канадцы с украинскими корнями заняли долю между 11 и 14% от всего населения города.

Наиболее предприимчивые даже внесли вклад в канадскую культуру. В 1969 году потомки украинских переселенцев, Честер и Люба Кук, организовали танцевальный ансамбль «Черемош». Труппа активно выступала в Канаде и США, а также гастролировала по Англии и Китаю. «Черемош» танцевал и перед главами государств – королевой Великобритании Елизаветой II, экс-президентом Штатов Рональдом Рейганом и канадскими чиновниками.

«Ойлерс» значит «нефтяники». Это фигура речи или в Эдмонтоне действительно есть нефть?

Судьба Эдмонтона неотрывно связана со всей провинцией Альберта, частью которой он является. До середины XX века экономика провинции строилась за счет сельского хозяйства. Благополучие региона было привязано в первую очередь к ценам на пшеницу.

Но в 1947-м рядом с Эдмонтоном обнаружили крупное нефтяное месторождение. Основные залежи нефти находятся около озера Атабаска. По количеству доказанных запасов этот район занимает второе место в мире после саудовских месторождений. Такое количество ископаемого быстро увело местную экономику с аграрных рельс.

Эдмонтонская нефть пользовалась большим спросом у американцев, так что город баснословно разбогател за считанные годы. С конца 60-х цены на нефть трижды подскочили – Эдмонтон процветал.

Но ближе к девяностым на нефтяном рынке сложился переизбыток, и городские деньги в буквальном смысле ушли в трубу. Выход из упадка нашелся в начале нулевых, когда нефть снова пошла наверх. Летом 2008-го последовал цикличный спад – безработица в Эдмонтоне удвоилась на отрезке в один год.

На исторической дистанции укол нефтяной иглой вывел Альберту на топ-уровень. В начале XX века провинция была самой малочисленной в стране, а сейчас идет четвертой из десяти. В 2003 году исследование TD Bank Financial Group показало, что коридор между Эдмонтоном и Калгари – единственный участок в Канаде, где качество жизни соответствует средним показателям США.

Но – классика соседских отношений – Эдмонтон и Калгари бескомпромиссное соперничают. В 80-е власти городов атаковали друг друга в прессе – например, оба в одно время объявили себя нефтяными столицами Канады.

Формальные основания были и у тех, и у других: в Калгари квартируют руководители большинства нефтяных компаний, а в Эдмонтоне размещены основные нефтегазовые производства. Разумеется, эдмонтонцы не в восторге от такого распределения. Хоккей – одна из форм противостояния двух городов. Игры «Ойлерс» и «Флеймс» вошли в историю НХЛ как «битвы за Альберту».

И если с нефтяными офисами Эдмонтону не повезло, то с хоккейной командой все в порядке.

Фото: Gettyimages /Bruce Bennett; East News /AP Photo/George Walker IV, Ted Shaffrey; commons.wikimedia.org /Alexxx1979; https://www.flickr.com/Kurayba ; Walter Bibikow, Jason Franson, DARRYL DYCK/Global Look Press ; Max on Unsplash