😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам

Спешите видеть!

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча с «Флоридой» (3:2 ОТ, 2-0 в серии). И этот случай, когда есть все основания возмутиться: «Второй? Всего лишь второй?»

Бобровский отразил 21 бросок, но одно из его спасений вышло на миллион долларов. За 6 минут до конца второго периода голкипер среагировал на бросок Мэтта Дамбы после двух рикошетов и, причудливо изогнувшись, отбил шайбу локтем. В спасении есть что-то из магии, а что-то из тенниса – так, спиной к площадке, тащат глубокие мячи из углов корта.

После сэйва Бобровский был непроницаем, хотя, кажется, все глаза стадиона уставились на него.

Сергей подобрал идеальный момент для подвига. Второй период оказался лучшим отрезком серии для его соперников. Уступая 0:2, «Тампа» очнулась и сразу после перерыва восстановила равенство – отличился Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос.

Ощутив вкус жизни, «Лайтнинг» продолжили атаковать на все лады. Во втором периоде Бобровский выполнил больше половины работы – за это время на его долю выпало 15 бросков. Один получился особенно болезненным. Стэмкос настолько сильно щелкнул в плечо, что, похоже, шайба задела маску – по крайней мере отстегнулся один из ремешков на затылке.

Но этот эпизод не привел «Флориду» в чувство – «Пантерс» дождались суперсэйва локтем, прежде чем вернулись в игру. Следующие минуты после спасения «Флорида» провела в чужой зоне, и потрудиться пришлось уже Андрею Василевскому. Одна из позиционных атак «Пантерс» закончилась тремя подряд бросками в упор, а еще раз голкипер до глубины души огорчил Мэттью Ткачака.

При этом период закончился очередным фокусом Бобровского. «Флорида» выпустила Энтони Сирелли в контратаку. Ускорившись, он фактически вышел 1 на 1 с голкипером и даже выманил его из ворот, но не переиграл – шайба уперлась в предусмотрительно выставленный щиток.

На старте третьего периода вратари снова обменялись достижениями: Бобровский «зачехлил» Никиту Кучерова, а Василевский остановил выход на 1 на 1 от защитника (!) Аарона Экблада.

Всего Василевский исполнил 34 сэйва – и тоже заслужил самых лучших слов о проделанной работе. Но все же вышел проигравшим из дуэли вратарей. На третьей минуте овертайма Андрей оказался бессилен перед финтом Картера Верхэге. Да и что тут можно было сделать!?

«Тампа» уступила «Флориде» второй гостевой матч подряд и «горит» в серии 0-2. Пока явно не в своей тарелке Никита Кучеров – как и в первой игре, он сделал результативную передачу, но не разницу. Зато отметился другой российский полевой – на счету Владимира Тарасенко гол.

Впрочем, на фоне ТАКОГО Бобровского меркнут любые достижения.