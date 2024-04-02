Дебют Федотова в НХЛ: перепутал ворота в овертайме, но получил высокую оценку от тренера

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов дебютировал в НХЛ. Новичок «Филадельфии» вышел на замену в домашнем матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Что пропустил Федотов?

Федотов появился на льду сразу после первого перерыва. Его партнер Самуэль Эрссон пропустил в стартовом периоде две шайбы после шести бросков. Федотов провел на площадке 38 минут 9 секунд – в концовке, когда «Флайерс» проигрывали, уступил место шестому полевому.

27-летний голкипер сделал 19 сэйвов, а не справился с двумя угрозами. В завершение второго периода Федотов пропустил от Андерса Ли – тот удачно подставил клюшку под наброс Александра Романова от синей линии.

«Филадельфия» дважды по ходу матча сравняла счет – во второй раз за 9,6 секунды до окончания основного времени. За бурным празднованием «Флайерс» потеряли концентрацию, поэтому овертайм завершился уже на второй минуте. Джереми Дрисдейл и Морган Фрост потеряли шайбу на ровном месте, чем беспощадно воспользовался Брук Нелсон.

Его бросок вышел уж слишком точным – вряд ли даже у самых отъявленных критиков найдутся вопросы к Федотову.

Что отразил Федотов?

Пик активности Ивана пришелся на второй период. «Филадельфия» опустила руки еще до вбрасывания, а после регулярно проваливалась, уступая в движении. Дважды именно Федотов оставил «Флайерс» в борьбе.

На пятой минуте вратарь «зачехлил» Мэтью Барзэла с выхода 1 в 0. Канадский нападающий положился на фирменный кистевой бросок, но прогадал – Федотов не запаниковал, грамотно выкатился и остановил шайбу ловушкой.

Через несколько смен Иван еще раз огорчил Барзэла – вышел на границы вратарской и не дал ему подправить прострел с фланга. Барзэл – лучший бомбардир (75 очков) и четвертый снайпер (23 гола) «Айлендерс» в сезоне.

Третий впечатляющий сэйв Федотова случился на 33-й минуте – Нелсон бросил с «усов» без сопротивления, и только вратарский щиток прервал путь шайбы.

Главный тренер «Филадельфии», обычно резкий и требовательный Джон Торторелла остался доволен новичком: «Я поставил его в чертовски неловкое положение, и он единственный, кто играл во втором периоде». Сам Федотов продемонстрировал уверенность не только на льду, но и в общении с журналистами: «Я немолодой парень. У меня есть некоторый опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, играю я с первой минуты или захожу во время матча. Мне нужно играть, так что это не имеет значения. Я просто хочу помочь команде».

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В заключительном периоде у Федотова появилась возможность расслабиться. «Флайерс» опомнились и полетели в атаку, так что Ивану досталось лишь три броска.

Перед овертаймом произошел казус: голкипер, как заведено в КХЛ, поехал к тем воротам, которые защищал в третьем периоде. В НХЛ команды, напротив, команды меняются сторонами. Об этом дружеским прикосновением Федотову сообщил соперник-соотечественник из «Айлендерс» – Семен Варламов.

Федотов стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ – это повторение нашего рекорда, который был установлен в прошлом году. Кроме того, Федотов – 63-й россиянин, участвующий в регулярке, а это – лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы один матч в лиге провели 64 российских игрока.

У Ивана есть шанс сыграть еще и в плей-офф – пока «Флайерс» идут в зоне уайлд-кард с 83 очками. Но снизу давят «Вашингтон» (на один балл меньше при трех играх в запасе). Совсем близко и «Айлендерс» – 79 очков при двух матчах в запасе.

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum