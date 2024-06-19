Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и суперпас для Перри

Великий?

Пятый матч финала Кубка Стэнли – бенефис Коннора Макдэвида. Как и в предыдущей игре, он набрал 4 очка – на этот раз добавил к двум голам две передачи. «Эдмонтон» победил (5:3) и сократил отставание в серии до минимума (2-3).

В мощнейшем по накалу финале Коннор не просто набивает статистику, но и создает хайлайты сезона. Четвертый и победный гол «Ойлерс» – шедевр его имени.

Макдэвид пронесся через всю площадку – Перри осталось только замкнуть на дальней штанге

В середине матча при счете 3:1 «Эдмонтон» получил большинство. Но даже в продолжительной позиционной атаке явных моментов гости не создали. А когда штраф Кайла Окпосо уже подходил к концу, Макдэвид сотворил магию.

Под занавес двухминутной смены он получил шайбу на своей синей линии, проехал через среднюю зону, обыграл Ээту Луостаринена, Дмитрия Куликова и Нико Микколу и выкатил на дальнюю штангу. Там передачу спокойно замкнул Кори Перри – после такого он не имел права промахнуться.

Кажется, остановить Макдэвида в этом моменте было нереально – несмотря на его явную усталость.

Радость Перри понятна: он не только забросил первую шайбу в этом плей-офф (всего 1+2 за 17 матчей), но и наконец ситуативно появился в большинстве с Макдэвидом – по многочисленным заявкам Никиты Петухова. Возможно, теперь главный тренер «Эдмонтона» даст опытному нападающему больше времени при реализации лишнего?

Сам автор шайбы отдельно остановился на игре Макдэвида: «Этот гол характеризует его как игрока. Он тащит команду на своей спине. В такие моменты видно, почему он лучший игрок на планете».

Второй гол Макдэвида получился не таким ярким, но не менее важным – в концовке он отправил шайбу в пустые ворота после самоотверженного спасения Мэттью Ткачака.

Исторический перформанс Макдэвида в плей-офф: круче были только Гретцки и Лемье

Погоня Макдэвида за кубком и новыми рекордами продолжается. Ранее он уже обошел Гретцки по голевым передачам за один плей-офф, а теперь приближается к его рекорду по очкам.

После пятого матча у Макдэвида 42 (8+34) очка – это не только лучший показатель в XXI веке, но и четвертый результат за всю историю. До рекорда Гретцки, установленного в 1985 году, осталось пять очков.

При этом Макдэвид стал вторым игроком, проведшим два матча с 4+ очками в одном финале Кубка Стэнли. Первым был как раз Гретцки в том самом плей-офф-1985. Но вот двух подряд игр с четырьмя очками в финале не было даже у Уэйна – здесь Макдэвиду нет равных.

Результат Коннора в этом плей-офф (42 очка) сопоставим с показателями некоторых звездных игроков НХЛ за всю карьеру в плей-офф: Митчем Марнером (50), Остоном Мэттьюсом (48) и Вильямом Нюландером (43) из «Торонто», Марком Шайфли (38) из «Виннипега», Джейсоном Робертсоном (38) из «Далласа».

Игроки «Эдмонтона» считают, что Макдэвид должен выиграть «Конн Смайт Трофи» вне зависимости от исхода финала. Например, так высказался нападающий Дилан Холлоуэй: «Когда превосходишь рекорд Гретцки – это уникально. Коннор играет невероятно. Он прекрасный лидер. Поэтому, думаю, он заслуживает награды».

А это мнение защитника Бретта Кулака: «Он единственный, кто стабильно показывает хоккей элитного уровня в каждом матче».

Сейчас Макдэвид на 20 очков опережает Мэттью Ткачака и на 21 очко – Александра Баркова. Это лучшие бомбардиры «Флориды» в текущем плей-офф. Последний раз уступивший в финале получил приз самого ценного игрока плей-офф в 2003 году (Жан-Себастьян Жигер из «Анахайма»).

Впрочем, у Макдэвида и компании все больше шансов на успешный камбэк.