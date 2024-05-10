Панарин гонит «Каролину» в отпуск – 3-0. Не спасли ни Кочетков с Кузнецовым, ни геройства Свечникова

Лютый гол Артемия в овертайме.

Матчи «Рейнджерс» и «Каролины» ждали как самые яркие и упорные во втором раунде плей-офф. В целом все так и получается, но при этом серия выходит максимально короткой – следующая игра рискует стать последней. Все три матча остались за «Рейнджерс» – хоть каждый и с разницей в одну шайбу.

Шансов спастись при таком раскладе у «Каролины» практически нет. А важнейшую роль в победах команды из Нью-Йорка играет Артемий Панарин – в третьем матче он сделал 1+1, став автором победного гола.

Панарин снова тащит «Рейнджерс» – отдал классную голевую, а потом решил исход матча

Российские хоккеисты отметились в четырех из пяти голов, а ведь еще была вратарская дуэль Петра Кочеткова и Игоря Шестеркина! Так что это самый русский матч плей-офф НХЛ за долгое время.

Главной звездой был Панарин. В третьем периоде его звено организовало быструю атаку – и Артемий ассистировал Алексису Лафреньеру . Тройка классно разорвала оборону «Каролины», а Трочек не только выиграл вбрасывание, но и смог потом в борьбе отдать на партнера. Этот гол вывел «Рейнджерс» вперед – 2:1.

Винсент же здорово сыграл и в овертайме: подкараулил ошибку Орлова, сделал перехват и ткнул шайбу на пятак. Панарин переправил ее в ворота – и как же шедеврально это получилось!

А теперь для тех, кто поленился нажать на видео (это вы зря, конечно):

Гол Панарин отметил фирменным празднованием – давно мы такого не видели.

После матча Артемий с трудом подбирал слова: «Я был так счастлив, много эмоций. Я не могу реально объяснить [как это получилось]. Я и сам не понял, как все произошло».

У Панарина – 9 (4+5) очков в 7 матчах. Уникально, что все его голы – победные, и по этому показателю он лидирует в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Также 4 победных шайбы за один плей-офф – это рекорд «Рейнджерс». Панарин повторил достижение Фрэнка Буше (1928 год), Брайана Лича и Марка Мессье (1994 год).

Свечников спас команду в концовке, Шестеркин был лучше Кочеткова

Но русские игроки были заметны на протяжении всего матча. Еще в первом периоде они организовали гол «Каролины»: Андрей Свечников выиграл борьбу у борта и отдал Дмитрию Орлову, а тот набросил в сторону Джейка Генцела под подправление.

Свечников вообще был самым активным игроком хозяев: 6 бросков и 6 силовых приемов. Поэтому неудивительно, что в ключевой момент матча именно он спас «Каролину». В концовке третьего периода, когда Кочеткова заменили на шестого полевого, хозяева сравняли счет: Свечников оказался первым на подборе. Бросок в девятку из-под защитника – без шансов для Шестеркина.

Но почти во всех остальных ситуациях Шестеркин вытащил – и российская вратарская дуэль осталась за ним. Иногда помогала и удача, как в моменте с броском в перекладину вернувшегося в состав Евгения Кузнецова. У Игоря 45 сэйвов (95,7% ОБ) и седьмая победа подряд в этом плей-офф. Он повторил рекорд «Рейнджерс», установленный Майком Рихтером в чемпионском плей-офф-1994.

У Кочеткова показатели сильно скромнее – 22 сэйва с 25 бросков (88%). Возможно, отчасти за счет именно такой разницы Шестеркин и стал первой звездой матча. Второй признали Панарина, а третьей – Свечникова.

Впрочем, Кочеткова вряд ли можно обвинить в поражении. Интереснее, почему он оказался в воротах в решающий момент.

Род Бринд’Амор дергает и меняет состав – похоже, он не знает, как исправить положение

Над «Каролиной» опять маячит угроза вылета, и это при больших ожиданиях от команды – особенно после перехода Джейка Генцела в дедлайн.

Несмотря на стабильно успешные выступления в регулярках, в плей-офф «Каролина» не так хороша – при Бринд’Аморе команда до сих пор не одержала ни одной победы за пределами второго раунда. За шесть сезонов «Харрикейнс» дважды выходили в финал конференции и оба раза проиграли всухую («Бостону» и «Флориде»). От «Рейнджерс» они уже вылетали во втором раунде в сезоне-2021/22 (3-4). Возможно, все это давит на тренера и самих игроков.

Пока самое заметное, что сделал Бринд’Амор за серию – поменял игроков. На третий матч «Каролины» вернулся Евгений Кузнецов: в прошлой игре его заменил Максим Комтуа, у которого 1 (!) игра в регулярке. Также в старте вышел Петр Кочетков вместо Фредерика Андерсена. Нельзя сказать, что в Нью-Йорке датчанин был плох – скорее, просто не выручил. То же самое произошло в прошедшем матче с Кочетковым.

Важным моментом в игре «Каролины» в этой серии остается большинство – ни одного гола за 15 попыток. Сам тренер признает наличие этой проблемы, но исправить ее пока не получается. За счет спецбригад «Рейнджерс» получают огромное преимущество.

Контракт Бринд’Амора заканчивается предстоящим летом. После первого раунда была информация о работе над новым соглашением. Но, кажется, спустя пару недель все может круто поменяться.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 0-3

Фото: East News /AP Photo/Chris Seward, BRUCE BENNETT/Getty AFP, AP Photo/Karl B DeBlaker