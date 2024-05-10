Бринд’Амор о 0/15 «Каролины» в большинстве в 3 матчах серии с «Рейнджерс»: «Это очень неприятно, потому что в целом мы играем хорошо»

У «Каролины» нет голов в большинстве в серии с «Рейнджерс» – 0 из 15 попыток.

«Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка во втором раунде Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре).

В третьем матче клуб не реализовал большинство 5 раз, всего в серии – 15 раз.

«Дела идут не очень. Нужно отдать им должное, они отлично справляются с игрой в меньшинстве. Одна и та же история в трех играх подряд.

Это очень неприятно, потому что в целом мы играем очень хорошо. Если исключить этот аспект, ребята полностью выполняют установку», – сказал главный тренер клуба из Роли Род Бринд’Амор.