Бринд’Амор о 0/15 «Каролины» в большинстве в 3 матчах серии с «Рейнджерс»: «Это очень неприятно, потому что в целом мы играем хорошо»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

У «Каролины» нет голов в большинстве в серии с «Рейнджерс» – 0 из 15 попыток.

«Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка во втором раунде Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре). 

В третьем матче клуб не реализовал большинство 5 раз, всего в серии – 15 раз. 

«Дела идут не очень. Нужно отдать им должное, они отлично справляются с игрой в меньшинстве. Одна и та же история в трех играх подряд.

Это очень неприятно, потому что в целом мы играем очень хорошо. Если исключить этот аспект, ребята полностью выполняют установку», – сказал главный тренер клуба из Роли Род Бринд’Амор. 

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2 комментария
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Уже годами стоят на уровне 2-го раунда из-за средней атаки. Вот и в этом ПО - в среднем 5 раз за матч играют в большинстве и всё бестолку.
Руководство надеется, что в какой-то год всё просто прокатит?))
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