Первый хет-трик Ничушкина в НХЛ – в 29 лет. Он ждал этого 579 матчей

Теперь забивает в каждой игре плей-офф.

Валерий Ничушкин окончательно превратился в одного из ключевых игроков «Колорадо». Сезон-2023/24 уже стал лучшим в его карьере по голам (28) и очкам (53). И это несмотря на пропуск почти двух месяцев: Ничушкина включили в программу помощи игрокам НХЛ из-за личных проблем.

На игровую форму Валерия это не повлияло. В первом матче после мартовского возвращения он принес «Колорадо» победу над «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Этот импульс Ничушкин перенес и на плей-офф – там забрасывает в каждом матче тяжелой серии против «Виннипега». В четвертой игре (5:1) Валерий оформил хет-трик – первый для себя в НХЛ.

У Ничушкина было 579 матчей, где он максимум добирался до дубля. 580-я встреча – все получилось.

Ничушкин разрывает в плей-офф – он лучший снайпер первого раунда наравне с Заком Хайманом

На ураганный старт плей-офф в исполнении Ничушкина повлиял характер серии «Колорадо» и «Виннипега». Это самая результативная пара первого раунда – 34 шайбы за 4 матча!

Ничушкин в эту голевую феерию отлично вписывается: играя в первом звене и первой спецбригаде большинства с Нэтаном Маккинноном и Микко Рантаненом, показывает мощнейший уровень.

В четвертом матче Ничушкин решал как раз в большинстве. Вот все его голы:

● На 32-й минуте Валерий вывел «Колорадо» вперед – подставил клюшку под наброс Кэйла Макара. Без шансов для Коннора Хеллибака – сам же Ничушкин его и закрыл.

● На 40-й минуте (за 24 секунды до конца периода) Валерий отличился снова: вовремя поехал на пятак и оказался первым на добивании. Этот гол закончил матч для Хеллибака – на третий период у «Виннипега» вышел Лоран Броссуа.

● Последний, но важнейший гол – в пустые ворота. Есть первый хет-трик!

Неудивительно, что Ничушкин стал первой звездой матча. В плей-офф у него уже 6 шайб – столько же у Зака Хаймана из «Эдмонтона». Напомним, что «Колорадо» играет против команды, пропустившей меньше всех в регулярке. Это делает результат Валерия еще более ценным.

А ведь в прошлом году вокруг Ничушкина было много шума, который никак не связан с его действиями на льду.

Трудный год Ничушкина – от странной истории с отелем до новых личных рекордов

Плей-офф НХЛ сезона-2022/23 завершился для Ничушкина досрочно. Тогда нападающий «Колорадо» попал в странную историю с девушкой в отеле (подробности – тут ). Всего в составе команды Валерий вышел на лед в двух матчах и даже забил (3:2, 1+0). «Сиэтл» в итоге прошел «Колорадо» в семи матчах (4-3).

В сезоне-2023/24 Ничушкин обращался в программу помощи НХЛ. Сам он сделал заявление , в котором высказался так: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». Он пропустил два месяца, а в марте все-таки вернулся. Отметил это событие голами в трех играх подряд, а заодно отпраздновал юбилей из 500 матчей в регулярках НХЛ.

Даже с такими проблемами у Ничушкина получился личный рекорд по очкам в регулярке. Когда он играл, то неизменно приносил пользу команде. У него были серии в 9 матчей подряд с очками и 6 игр подряд с голами . В итоге за 54 матча Ничушкин набрал 53 (28+25) очка при общем показателе полезности +5.

13 апреля – важная дата для понимания текущей ситуации. В тот день «Колорадо» проиграл «Виннипегу» со счетом 0:7. Это произошло еще в регулярке. Ничушкин завершил ту встречу с полезностью -3. Что было дальше: шесть матчей подряд с очками (7+1), 6 голов в плей-офф.

Теперь все изменилось кардинально и для клуба. «Колорадо» выигрывает у «Виннипега» со счетом 3-1 в серии, а Ничушкин в это внес решающий вклад.

Фото: East News /Matthew Stockman/Getty Images/AFP; twitter.com/Avalanche