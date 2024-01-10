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«Как мы можем не хотеть играть за него?» Тиаго Мотта поделился историей, доказывающей величие Анчелотти

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Тиаго Мотта, выступавший за «ПСЖ» на протяжении шести лет, застал в клубе многое. В том числе ему посчастливилось работать под руководством Карло Анчелотти, который возглавлял парижскую команду чуть больше года, с января 2012 до июня 2013.

На днях экс-полузащитник поделился историей, демонстрирующей, каким особенным тренером является Карло.

«Когда я играл за «ПСЖ», однажды после тренировки мы с одиннадцатью товарищами по команде пошли в шикарный ресторан возле Триумфальной арки. И в какой-то момент Лавесси сказал: «Я позвоню тренеру Анчелотти, чтобы он присоединился к нам».

Мы запаниковали и сказали ему: «Нет, нельзя звонить тренеру, ты сумасшедший, ты поставишь его в затруднительное положение».

Но Лавесси все же позвонил Анчелотти и первое, что он сказал Карло, было: «Вы где?» Затем он попытался убедить его прийти. Когда он повесил трубку, мы говорили себе, что он не придет, но через пятнадцать минут он уже был там. 

Карло выпил с нами и рассказал нам замечательные истории о «Милане». Через некоторое время он встал и сказал: «Пора. Мне пора возвращаться. Делайте здесь, что хотите, но я рассчитываю на то, что в воскресенье вы проведете отличный матч». И ушел.

Мы смотрели друг на друга и спрашивали: «Как мы можем не хотеть играть за него? Насколько мощно мы должны выиграть в воскресенье? Хотя бы 5:0?» В воскресенье мы выиграли с большим преимуществом и провели отличный матч».

1 комментарий
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А все : Папа Карло,Папа Карло...
БАТЯ!
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