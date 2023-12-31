Кимпембе вышел на связь с фанатами после очередной операции. Преснель выбыл из строя до конца сезона

Кимпембе перенес очередную операцию на ахилле. Об этом сперва сообщило издание Le Parisien, а затем и сам француз подтвердил информацию в соцсетях:

«На пути к выздоровлению. Спасибо за вашу поддержку. Сил, чтобы вернуться сильнее».

Ожидается, что 28-летний игрок, который совсем недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года, не вернется на поле до конца сезона.

Преснель получил разрыв ахиллова сухожилия 26 февраля 2023 года в матче против «Марселя». Кимпембе не играет уже 311 дней. Суммарно он пропустил 38 матчей парижан.

Пожелаем Кимпембе скорейшего выздоровления.