«Винисиусу нужно вернуться на путь двухлетней давности, когда он был лучшим в мире игроком атаки. Его проблема в психологии». Экс-хавбек «Реала» Бенито о бразильце

Альваро Бенито считает, что проблема Винисиуса Жуниора заключается в психологии.

«Винисиусу нужно вернуться на путь, которому он следовал пару лет назад, когда стал лучшим в мире игроком атаки.

Это скорее психологическая проблема, чем что-либо еще», – сказал экс-полузащитник «Реала ».

Бенито также отметил, что видит в сосуществовании бразильца с Килианом Мбаппе стимул, а не проблему. Кроме того, он подчеркнул, что команде «нужен великолепный Винисиус, чтобы претендовать на все [трофеи]».