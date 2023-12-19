Кимпембе может понадобиться очередная операция. Преснель не играл почти год

В конце февраля Преснель Кимпембе получил разрыв ахиллова сухожилия. Француз был прооперирован, постепенно он начал работать над возвращением в строй.

Кимпембе даже начал тренироваться вместе с командой. Казалось, скоро он вновь сможет играть. Но из Парижа пришли неутешительные новости. Защитник рискует пропустить оставшуюся часть сезона.

По данным RMC Sports, Преснель вновь почувствовал сильный дискомфорт. Защитнику может понадобиться очередная операция на ахилле, пишет издание.

Кимпембе не играет уже 297 дней. Суммарно он пропустил 38 игр «ПСЖ». В последний раз он выходил на поле в матче против «Марселя» 26 февраля – именно в этой встрече француз получил травму, которая почти на год отправила его в лазарет.

Пока неизвестно, какое решение примет «ПСЖ» относительно будущего защитника в клубе. Его контракт с парижанами истекает летом 2024 года.

Пожелаем Преснелю здоровья.