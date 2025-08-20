Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в Бразилию.
По информации Globo Esporte, Ренан попал в сферу интересов «Васко да Гама» на фоне продажи в ЦСКА Жоао Виктора и возможного ухода в «Спартак» Карлоса Куэсты. Также бразильскому клубу интересен Жоаким из мексиканских «Тигрес».
Сообщается, что «Васко да Гама» уже начал переговоры с «Зенитом» о возможном трансфере Ренана. Информацию также подтвердил председатель правления петербуржского клуба Александр Медведев.
– Правда ли, что «Зенит» договаривается по аренде Ренана с «Васко да Гама»?
– Идут переговоры,– сказал Медведев в комментарии «РБ Спорт».
Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Аль-Шабабе» из Эр-Рияда. Ранее сообщалось о сорвавшемся трансфере Ренана в «Баию».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
