Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в Бразилию.

По информации Globo Esporte, Ренан попал в сферу интересов «Васко да Гама» на фоне продажи в ЦСКА Жоао Виктора и возможного ухода в «Спартак » Карлоса Куэсты . Также бразильскому клубу интересен Жоаким из мексиканских «Тигрес».

Сообщается, что «Васко да Гама» уже начал переговоры с «Зенитом » о возможном трансфере Ренана. Информацию также подтвердил председатель правления петербуржского клуба Александр Медведев .

– Правда ли, что «Зенит» договаривается по аренде Ренана с «Васко да Гама»?

– Идут переговоры,– сказал Медведев в комментарии «РБ Спорт».

Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Аль-Шабабе» из Эр-Рияда. Ранее сообщалось о сорвавшемся трансфере Ренана в «Баию».