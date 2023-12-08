«У Килиана – абсолютная свобода в атаке»: Энрике объяснил роль Мбаппе в нынешнем «ПСЖ»

Луис Энрике требователен к своим подопечным, об этом говорил сам тренер.

В матче с «Реймсом» Килиан Мбаппе оформил свой первый хет-трик за год, но испанец тогда заявил, что его подопечному еще многое нужно улучшить.

На пресс-конференции перед игрой с «Нантом» Луис объяснил журналистам роль капитана сборной Франции в нынешнем «ПСЖ»:

«У Килиана – абсолютная свобода в атаке. Конечно, у него есть обязанности в обороне, как и у всех игроков, но у него также есть свобода действовать на фланге, в центре или в роли ложной девятки. В прошлом матче [против «Гавра»] он отработал так, как и все остальные».

Ранее испанский специалист также говорил о влиянии Мбаппе на атакующую мощь столичного клуба:

«В прошлом году за «ПСЖ» выступали три мировые звезды, и голы распределялись ровнее. Сейчас у нас забивают многие футболисты. Да, мы зависим от Килиана, но другие игроки тоже забивают».

«ПСЖ» сыграет с «Нантом» 9 декабря.