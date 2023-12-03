«Они ничего не понимают в этой игре»: критикуемого Доннарумму поддержал экс-игрок «Марселя»

Доннарумма дисквалифицирован на два матча в Лиге 1 за фол в игре с «Гавром». За неубедительный футбол в последних встречах на Джанлуиджи обрушилась критика.

За итальянца уже вступился Буффон. Поддержать Доннарумму также решили Паскаль Ольмета. Своим мнением экс-игрок «Марселя» поделился в эфире RMC: «Те, кто критикует Джанлуиджи Доннарумму, ничего не понимают в этой игре. И все же именно они болтают больше всех. Ему 24 года. Он остается одним из лучших вратарей в мире. Но в «ПСЖ» для него так и не была создана благоприятная обстановка.

Ему 24 года, он отлично выступал на молодежном уровне, он победитель Евро-2020, он становится лучшим игроком во многих матчах, он может сыграть решающую роль в серии пенальти. Доннарумма переезжает в Париж и усаживает на скамейку Кейлора Наваса. Он уже всё всем доказал, а кто-то продолжает в нём сомневаться. Это ненормально».

Джиджи не сыграет с «Нантом» и «Лиллем». Важной игрой как для команды, так и для голкипера, станет встреча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. В 1/8 Кубка Германии «шмели» потеряли сразу четырех игроков основы.

Как себя покажет Доннарумма в матче главного клубного турнира Европы?