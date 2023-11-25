«Они забивают голы ради удовольствия»: тренер «Ньюкасла» обеспокоен атакующей мощью «ПСЖ»

«ПСЖ» готовится принять в гостях «Ньюкасл». Первая встреча команд закончилась поражением столичного клуба со счетом 1:4.

Напряжение в группе F растет. Вряд ли ответная встреча команд обернется для «ПСЖ» еще одним кошмаром – риск слишком велик.

На предматчевой пресс-конференции Эдди Хау, главный тренер «Ньюкасла», выразил обеспокоенность атакующей мощью парижан:

«Трудно говорить об их игроках. У них на каждой позиции есть качественные футболисты. Они забивают голы ради удовольствия. В последнее время мы показали хорошую структуру и выносливость, за исключением матча с «Борнмутом».

Мы должны быть настолько хороши, насколько можем быть. Настроение в команде хорошее. Победа над «Челси» стала для нас важным моментом. Мои игроки преуспели, выступая на таком высоком уровне».

После четырех туров ЛЧ первое место в группе F занимает дортмундская «Боруссия». В пятом туре «шмели» сыграют с «Миланом», занимающим третье место. На второй строчке расположился «ПСЖ», а замыкает квартет «Ньюкасл».

Каждая команда в группе смерти отстает от предыдущей всего на одно очко. Нас точно ждет жаркая развязка.