🚨 В Париже громко! Ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором отдыхали фанаты «Ньюкасла»
Из Франции приходят неприятные новости - ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором были фанаты «Ньюкасла».
Англичане приехали в Париж, чтобы поддержать родной клуб в важнейшем матче Лиги чемпионов.
Гости пытались забаррикадировать двери, чтобы не пустить парижан в паб, но стекла не выдержали натиска хозяев.
В ход пошло все - фаеры, стулья, стаканы.
На фоне инцидента сообщество фанатов «Ньюкасла» в соцсетях сделало предупреждение:
«Будьте аккуратны в Париже этим вечером. Держитесь группой и заботьтесь друг о друге».
Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше».
Напомним, что в случае поражения «Ньюкасл» может потерять шансы на выход в плей-офф.
То есть полиция свои делом заниматься не будет?
А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
Владельцам пабов лучше вообще не открываться - потеря одного дневного заработка не компенсирует погромы местных отморозков.
Там детский утренник организовать не способны
Я скучаю по той команде с капитаном Паулетой кстати. Шейхи устроили бардак и цирк.