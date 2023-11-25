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🚨 В Париже громко! Ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором отдыхали фанаты «Ньюкасла»

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Из Франции приходят неприятные новости - ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором были фанаты «Ньюкасла».

Англичане приехали в Париж, чтобы поддержать родной клуб в важнейшем матче Лиги чемпионов.

Гости пытались забаррикадировать двери, чтобы не пустить парижан в паб, но стекла не выдержали натиска хозяев.

В ход пошло все - фаеры, стулья, стаканы.

На фоне инцидента сообщество фанатов «Ньюкасла» в соцсетях сделало предупреждение:

«Будьте аккуратны в Париже этим вечером. Держитесь группой и заботьтесь друг о друге».

Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше».

Напомним, что в случае поражения «Ньюкасл» может потерять шансы на выход в плей-офф.

22 комментария

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Akmor
"Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше».
То есть полиция свои делом заниматься не будет?
А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
+16
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Pink Floyd1276
Столетняя война
Владельцам пабов лучше вообще не открываться - потеря одного дневного заработка не компенсирует погромы местных отморозков.
+3
0
+3
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Konservator
Ответ Akmor
"Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше». То есть полиция свои делом заниматься не будет? А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
Ну не совсем. Пабов с фанатами в городе очень много, условно сотня, а то и не одна. Поставить у каждого из них наряд в 15-20 полицейских просто физически невозможно.
+4
-1
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Марио 9
Ответ Akmor
"Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше». То есть полиция свои делом заниматься не будет? А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
Там полиция бесполезна против толпы отморозков
+3
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+2
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Vadim Medvedev
Ответ Lavinka
У ПСЖ ультрас откуда то взялись .
а почему им не взяться? за кого фанатеть гопоте с окраин парижа?
+3
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MachineGunKelly
Ответ Akmor
"Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше». То есть полиция свои делом заниматься не будет? А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
Это же Франция
Там детский утренник организовать не способны
+2
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Romuliq
Ответ Akmor
"Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше». То есть полиция свои делом заниматься не будет? А чисто предупредила закрыться пораньше. Вот это работа над соблюдением правопорядка!
Обе набрать столько полицаев, чтоб каждый паб патрулировать?)
+1
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Semen6009
Это Жебер так заявил?
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Артём Сергеев
удачи Ньюкаслу,псг это недоразумение
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Cartoon Head
Ответ Lavinka
У ПСЖ ультрас откуда то взялись .
Вы вообще историю Пари Сен Жермен то знаете? у них всегда были сильные ультрас, их противостояние с Марселем тем же. Да даже друг с другом, во времена расцвета бонов например были серьезные терки между группировками бонов и антифа движений фанатов одной команды. Поймите уже наконец, что клуб не шейхами создан и существовал до них.
Я скучаю по той команде с капитаном Паулетой кстати. Шейхи устроили бардак и цирк.
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Дмитрий Рабко
Ответ Cartoon Head
Вы вообще историю Пари Сен Жермен то знаете? у них всегда были сильные ультрас, их противостояние с Марселем тем же. Да даже друг с другом, во времена расцвета бонов например были серьезные терки между группировками бонов и антифа движений фанатов одной команды. Поймите уже наконец, что клуб не шейхами создан и существовал до них. Я скучаю по той команде с капитаном Паулетой кстати. Шейхи устроили бардак и цирк.
А Раи, Симоне, Веа...
0
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Cartoon Head
Ответ Дмитрий Рабко
А Раи, Симоне, Веа...
Ну это великая команда, я ее не застал.
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desolate
Ответ Cartoon Head
Вы вообще историю Пари Сен Жермен то знаете? у них всегда были сильные ультрас, их противостояние с Марселем тем же. Да даже друг с другом, во времена расцвета бонов например были серьезные терки между группировками бонов и антифа движений фанатов одной команды. Поймите уже наконец, что клуб не шейхами создан и существовал до них. Я скучаю по той команде с капитаном Паулетой кстати. Шейхи устроили бардак и цирк.
Боны, антифа... 💔
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Контрольный выстрел
Ответ liv6
Нужно командам с неадекватными болелами сначала закрывать стадион для домашних, а потом давать технари. Может тогда, если они настоящие болельщики: Наполи, Марсель или ПСЖ - начнут вести себя цивилизованно
Команда не отвечает за то, что происходит вне стадиона.
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madaev
Ответ Артём Сергеев
удачи Ньюкаслу,псг это недоразумение
ПСГ помогли сегодня не отлететь)
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