🚨 В Париже громко! Ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором отдыхали фанаты «Ньюкасла»

Из Франции приходят неприятные новости - ультрас «ПСЖ» разгромили паб, в котором были фанаты «Ньюкасла».

Англичане приехали в Париж, чтобы поддержать родной клуб в важнейшем матче Лиги чемпионов.

Гости пытались забаррикадировать двери, чтобы не пустить парижан в паб, но стекла не выдержали натиска хозяев.

В ход пошло все - фаеры, стулья, стаканы.

На фоне инцидента сообщество фанатов «Ньюкасла» в соцсетях сделало предупреждение:

«Будьте аккуратны в Париже этим вечером. Держитесь группой и заботьтесь друг о друге».

Местная полиция предупредила пабы, принимающие фанатов, чтобы они рассмотрели возможность «закрыться пораньше».

Напомним, что в случае поражения «Ньюкасл» может потерять шансы на выход в плей-офф.