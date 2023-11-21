Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Монако». Джиджи привез гол в ворота «ПСЖ»

«ПСЖ» со счетом 5:2 обыграл «Монако» в 13-м туре Лиги 1.

Один гол парижане пропустили после ошибки Доннаруммы: итальянец оказался под прессингом Балогуна во вратарской, решил вынести мяч, но попал точно в Минамино. Японец не растерялся и забил.

После матча Джиджи извинился перед болельщиками за свою неудачную игру:

«Важная домашняя победа и мои извинения за ошибку. Сейчас я полностью сосредоточен на Лиге чемпионов на следующей неделе».

К счастью, ошибка Доннаруммы не стала для парижан фатальной. Подопечные Энрике забили сопернику пять мячей. Своим первым голом за «ПСЖ» отметился Дембеле.

Следующий матч столичный клуб проведет против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. После четырех туров парижане занимают вторую строчку в своей группе.

Какие эмоции остались от матча с «Монако»?