Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Монако». Джиджи привез гол в ворота «ПСЖ»
«ПСЖ» со счетом 5:2 обыграл «Монако» в 13-м туре Лиги 1.
Один гол парижане пропустили после ошибки Доннаруммы: итальянец оказался под прессингом Балогуна во вратарской, решил вынести мяч, но попал точно в Минамино. Японец не растерялся и забил.
После матча Джиджи извинился перед болельщиками за свою неудачную игру:
«Важная домашняя победа и мои извинения за ошибку. Сейчас я полностью сосредоточен на Лиге чемпионов на следующей неделе».
К счастью, ошибка Доннаруммы не стала для парижан фатальной. Подопечные Энрике забили сопернику пять мячей. Своим первым голом за «ПСЖ» отметился Дембеле.
Следующий матч столичный клуб проведет против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. После четырех туров парижане занимают вторую строчку в своей группе.
Какие эмоции остались от матча с «Монако»?
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