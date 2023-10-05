😳 Два года назад Гризманн купил Мбаппе в «Ньюкасл» за €134 млн. Это была игра, но Килиан испугался не на шутку 😨

Самое время вспомнить забавную историю, связывающую «Ньюкасл» и Килиана Мбаппе.

Два года назад даже мысль о том, что Килиан Мбаппе будет играть за «Ньюкасл» вызвала бы подозревания в адекватности человека. Но кое-кому удалось провернуть «трансфер».

Гризманн - заядлый фанат Football Manager, который обожает проводить время в игре во время полетов.

В 2021 году Антуан похвастался своими успехами за «Ньюкасл»: пять трофеев за один сезон, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

«Какой я классный тренер», - сказал Гризманн, добавив, что купил в клуб Мбаппе за 134 миллиона евро.

Килиан странно посмотрел на Антуана, прежде чем спросить: «Ньюкасл это где? Там не очень тепло, да?».

Похоже, что теперь нападающий парижан знает ответ на этот вопрос.