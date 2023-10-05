😳 Два года назад Гризманн купил Мбаппе в «Ньюкасл» за €134 млн. Это была игра, но Килиан испугался не на шутку 😨
Самое время вспомнить забавную историю, связывающую «Ньюкасл» и Килиана Мбаппе.
Два года назад даже мысль о том, что Килиан Мбаппе будет играть за «Ньюкасл» вызвала бы подозревания в адекватности человека. Но кое-кому удалось провернуть «трансфер».
Гризманн - заядлый фанат Football Manager, который обожает проводить время в игре во время полетов.
В 2021 году Антуан похвастался своими успехами за «Ньюкасл»: пять трофеев за один сезон, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу.
«Какой я классный тренер», - сказал Гризманн, добавив, что купил в клуб Мбаппе за 134 миллиона евро.
Килиан странно посмотрел на Антуана, прежде чем спросить: «Ньюкасл это где? Там не очень тепло, да?».
Похоже, что теперь нападающий парижан знает ответ на этот вопрос.
Кому что больше нравится в футболе каждый человек сам для себя решает.