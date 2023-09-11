Усман Дембеле высмеял Килиана Мбаппе на тренировке сборной Франции.

Дембеле, который теперь играет вместе с Мбаппе в «Пари Сен-Жермен», забил хитрый гол на тренировке сборной Франции, обогнав трех игроков, прежде чем попасть в сетку ворот.

Забитый гол Дембеле отпраздновал в стиле Мбаппе. Капитан сборной Франции воспринял это с юмором.

И Мбаппе, и Дембеле были в стартовом составе сборной Франции на прошлой неделе в отборочном матче на Евро 2024 против Ирландии. Орельен Тчуамени и Маркус Тюрам забили по голу, а французы уверенно выиграли поединок со счетом 2:0.

12 сентября команда Дидье Дешама встретится с Германией в товарищеском матче.