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Феликс может перейти в «ПСЖ». У Жоау есть одно серьезное условие

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Жоау Феликс вновь попал на радары «ПСЖ».

Луис Энрике, который, вероятно, скоро сменит Гальтье, хочет видеть португальца в своей команде, пишет Relevo. По данным источника, тренер уже пригласил Феликса в столичный клуб.

По информации As, агент Феликса ищет для своего клиента новую команду, так что игрок вполне может присоединиться к парижанам уже этим летом.

Но у Жоау есть одно серьезное условие, утверждает As. Полузащитник присоединится к «ПСЖ», только если команду покинет Неймар.

Diario Sport сообщает, что бразилец попал в список игроков, которых столичный клуб готов продать в это трансферное окно.

Но если Энрике возглавит «ПСЖ», положение Неймара в клубе может измениться. У тренера и футболиста были хорошие отношения в «Барселоне», пишет L’Equipe. По данным источника, бразилец положительно отреагировал на возможное назначение Энрике.

Станет ли «ПСЖ» расставаться с Неймаром ради подписания Феликса? Насколько реалистичным вам кажется это требование португальца?

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