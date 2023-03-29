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Патрис Эвра объяснил, почему считает, что Мбаппе справится с ролью капитана сборной лучше, чем Гризманн

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После ухода Льориса из сборной Франции Дешам назначил капитаном национальной команды Килиана Мбаппе. Сообщалось, что Дидье предпочел нападающего «ПСЖ» Гризманну.

Экс-игрок сборной Франции, Патрис Эвра, считает, что для капитана важно красноречие, коего Антуан лишен. Эвра знает, о чем говорит, ведь он провел вместе с Антуаном 25 матчей за национальную команду.

Griezmann considered retiring from France due to Mbappe captaincy' | Video | Watch TV Show | Sky Sports

Патрис уверен, что Мбаппе справится с ролью капитана лучше, чем Гризманн:

«Мбаппе выбран, решение не изменится. Кто-то может сказать, что это неправильно, ведь Гризманн старше. Но будьте осторожны, я думаю, что Килиан Мбаппе очень умен. Когда Антуан собирается высказаться, произнести речь... Знаете, когда я был в сборной, он особо не говорил. Он стал лидером в команде благодаря своей жизнерадостности, своему обаянию. Но Антуан не из тех, кто решит произнести речь перед матчем, он не объединитель, он не лидер».

О готовности Мбаппе высказывать свое мнение громко и открыто мы знаем прекрасно. Он стал одним из немногих игроков сборной, кто публично вступился за Зидана, когда Ноэль Ле Грэ, теперь уже бывший президент Федерации футбола Франции, оскорбил Зинедина.

Но и Гризманн, определенно, изменился и стал намного опытнее с тех пор, как играл за сборную вместе с Эвра.

В одном Патрис точно прав: вопрос о капитанстве в сборной Франции уже закрыт.

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