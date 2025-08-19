  • Спортс
  Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект – без него ничего не работает»
Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект – без него ничего не работает»

Жозе Моуринью рассказал, пользуется ли он искусственным интеллектом.

«Я использую естественный интеллект, потому что без естественного интеллекта ничего не работает. Но да, это интересно.

Единственное, что мне не нравится в ИИ, – это способность изображать нереальные вещи так, что они выглядят как настоящие, и в большинстве случаев это немного смущает... Возникают ситуации, вырванные из контекста, мне это не нравится», – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью SportyNet. 

