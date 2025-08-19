Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект – без него ничего не работает»

Жозе Моуринью рассказал, пользуется ли он искусственным интеллектом.

«Я использую естественный интеллект, потому что без естественного интеллекта ничего не работает. Но да, это интересно.

Единственное, что мне не нравится в ИИ, – это способность изображать нереальные вещи так, что они выглядят как настоящие, и в большинстве случаев это немного смущает... Возникают ситуации, вырванные из контекста, мне это не нравится», – сказал главный тренер «Фенербахче » в интервью SportyNet.

Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с «Порту» и «Интером» – не то же самое, что с «Реалом» и «Барсой». С «Мадридом» я прервал доминирование каталонцев»

Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение – выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает»