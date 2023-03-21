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Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ», но эмир Катара готовит новое предложение

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Жерар Ромеро сообщает, что Лео Месси не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" и хочет вернуться в «Барселону».

Очевидное заявление фаната Месси и «Барсы», которое следует воспринимать с большой осторожностью, поскольку «сине-гранатовые» не в состоянии платить большую зарплату аргентинца.

Более того, каталонская газета Sport утверждает, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани сделает Месси второе предложение о продлении контракта.

Факт остается фактом: «ПСЖ» все еще ведет переговоры с Месси о продлении контракта в Париже.

 

2 комментария

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Имя Фамилия
Меси не может отказаться продлевать контракт с ПСЖ, потому что у ПСЖ есть опция продления на один год в одностороннем порядке. ПСЖ решил избавиться от этого балласта и пока не сделал ни одного заявления о своём желании продлить контракт. Парижане всегда прямо говорят если хотят сохранить игрока в команде, вспомните историю с Мбаппе, они каждый месяц повторяли, что он останется в ПСЖ. Аналогично Лапорта уже заявил, что этот якорь ему не нужен. Ну а лёнька держит весь мир за идиотов, вбрасывая небылицы через ручную каталонскую газету.
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Игорь Климов
Удачи гению футбола - Лео Месси в топ-5 Европы!
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