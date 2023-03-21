Жерар Ромеро сообщает, что Лео Месси не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" и хочет вернуться в «Барселону».

Очевидное заявление фаната Месси и «Барсы», которое следует воспринимать с большой осторожностью, поскольку «сине-гранатовые» не в состоянии платить большую зарплату аргентинца.

Более того, каталонская газета Sport утверждает, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани сделает Месси второе предложение о продлении контракта.

Факт остается фактом: «ПСЖ» все еще ведет переговоры с Месси о продлении контракта в Париже.