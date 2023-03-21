Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ», но эмир Катара готовит новое предложение
Жерар Ромеро сообщает, что Лео Месси не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" и хочет вернуться в «Барселону».
Очевидное заявление фаната Месси и «Барсы», которое следует воспринимать с большой осторожностью, поскольку «сине-гранатовые» не в состоянии платить большую зарплату аргентинца.
Более того, каталонская газета Sport утверждает, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани сделает Месси второе предложение о продлении контракта.
Факт остается фактом: «ПСЖ» все еще ведет переговоры с Месси о продлении контракта в Париже.
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