8 комментариев

Парижане на домашнем стадионе ничего не смогли противопоставить гостям из Ренна в 28-м туре чемпионата Франции.

Одно из главных событий матча произошло еще до стартового свистка. Ультрас «ПСЖ» освистали фамилию Месси во время объявления состава хозяев поля. Это была спланированная акция фанатов. Зато Мбаппе болельщики встретили громкими аплодисментами. Возможно, фанатский протест повлиял на настрой всей команды.

«Ренн» открыл счет в самой концовке первого тайма. Бурижо отдал пас в штрафную, где Токо-Экамби технично правой ногой отправил мяч в ворота Доннаруммы. Второй гол «ПСЖ» пропустил от своего бывшего игрока почти сразу после перерыва. Гости перехватили мяч в центре поля и понеслись в атаку. Вновь отличился Токо-Экамби! Игрок ворвался в почти пустую штрафную соперника, сделал прострел, который ловко замкнул Калимуэндо.

«Ренн» мог забивать еще, например, на 73-й минуте Доннарумма изящно спас свою команду. У парижан тоже были опасные моменты, но забить подопечным Гальтье так и не удалось. «Ренн» забирает победу и три очка.

Месси впервые с сентября прошлого года не забивает в трех встречах подряд. Парижане всухую проиграл два из трех последних матчей. Удручающий показатели команды Гальтье.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ренна»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели игру? Что помешало парижанам забить?