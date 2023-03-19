ПСЖ
Блог

Месси – лучший, Доннарумма – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ренна»

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Парижане на домашнем стадионе ничего не смогли противопоставить гостям из Ренна в 28-м туре чемпионата Франции.

Одно из главных событий матча произошло еще до стартового свистка. Ультрас «ПСЖ» освистали фамилию Месси во время объявления состава хозяев поля. Это была спланированная акция фанатов. Зато Мбаппе болельщики встретили громкими аплодисментами. Возможно, фанатский протест повлиял на настрой всей команды.

«Ренн» открыл счет в самой концовке первого тайма. Бурижо отдал пас в штрафную, где Токо-Экамби технично правой ногой отправил мяч в ворота Доннаруммы. Второй гол «ПСЖ» пропустил от своего бывшего игрока почти сразу после перерыва. Гости перехватили мяч в центре поля и понеслись в атаку. Вновь отличился Токо-Экамби! Игрок ворвался в почти пустую штрафную соперника, сделал прострел, который ловко замкнул Калимуэндо.

«Ренн» мог забивать еще, например, на 73-й минуте Доннарумма изящно спас свою команду. У парижан тоже были опасные моменты, но забить подопечным Гальтье так и не удалось. «Ренн» забирает победу и три очка.

Месси впервые с сентября прошлого года не забивает в трех встречах подряд. Парижане всухую проиграл два из трех последних матчей. Удручающий показатели команды Гальтье.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ренна»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели игру? Что помешало парижанам забить?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ Имя Фамилия
Все мудрые люди предсказывали это изначально. Суперкоманда ПСЖ превратится в ту же дохлую барсу, будет проигрывать, за то у меси будут лучшие оценки, и виноваты будут во всём партнёры, подписанные за нереальные деньги, которых меси якобы тащит на своём горбу.
ПСЖ-суперкоманда😂😂😂 когда она была такой, только во времена Тухеля, когда когда пришёл Месси, немца уже не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Интересно, как заставить хейтеров Месси поверить, что аргентинец хорошо сыграл? Ведь во всём они ищут подвох, они даже матч не смотрели, а судят игрока, который 5 ключ. передач отдал и 2-3 раза вывел Мбаппе один на один, но это стадо персофанов7 закроют на это глаза, ведь на поле было 11 Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Выкиньте на свалку эти оценки. Они не отражают реальную игру.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Все мудрые люди предсказывали это изначально. Суперкоманда ПСЖ превратится в ту же дохлую барсу, будет проигрывать, за то у меси будут лучшие оценки, и виноваты будут во всём партнёры, подписанные за нереальные деньги, которых меси якобы тащит на своём горбу.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Несомненно Лео Месси был лучшим игроком матча в составе ПСЖ, оценки вполне справедливые.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бекболат Тұяқ
Ответ zamzam
🗿 вроде можно
аа ну ок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zamzam
Ответ Бекболат Тұяқ
Месси освисьали но он лучший, для Мбаппе опладисменты но один из худшиз. Ирония (хотел поставить смайлик каменной рожы но смайлики ставить нельзя)
🗿 вроде можно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бекболат Тұяқ
Месси освисьали но он лучший, для Мбаппе опладисменты но один из худшиз. Ирония (хотел поставить смайлик каменной рожы но смайлики ставить нельзя)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий