10 комментариев

Не читайте до обеда французских газет.

Отец и агент форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе опроверг сразу три новости, которые появлялись в СМИ последние пару дней.

Первая касалась того, что нынешний клуб аргентинца не хочет идти на уступки по новому контракту. Вторая − Месси требует от «Аль-Хилаля» контракт на 600 млн евро. И третья − между Гальтье и Месси произошел конфликт, из-за которого форвард покинул тренировку.

«Как долго они будут врать? Где тесты? Ааа, это все фейк! Не верьте тому, что говорят. Мы больше не собираемся терпеть такие вбросы для набора подписчиков!»

Похоже, что Хорхе Месси вышел на тропу войны против фейковой информации о сыне. Кстати, об интересе «Барселоны» агент игрока ничего не сказал... Точнее, не опроверг.