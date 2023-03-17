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⚠️«Как долго они будут врать?» Отец и агент Лионеля Месси опроверг последние слухи о сыне

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Не читайте до обеда французских газет.

Отец и агент форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе опроверг сразу три новости, которые появлялись в СМИ последние пару дней.

Первая касалась того, что нынешний клуб аргентинца не хочет идти на уступки по новому контракту. Вторая − Месси требует от «Аль-Хилаля» контракт на 600 млн евро. И третья − между Гальтье и Месси произошел конфликт, из-за которого форвард покинул тренировку.

«Как долго они будут врать? Где тесты? Ааа, это все фейк! Не верьте тому, что говорят. Мы больше не собираемся терпеть такие вбросы для набора подписчиков!»

Похоже, что Хорхе Месси вышел на тропу войны против фейковой информации о сыне. Кстати, об интересе «Барселоны» агент игрока ничего не сказал... Точнее, не опроверг.

10 комментариев

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кто-то
Всегда к таким новостям отношусь скептически, сколько раз они уже подводили? Понятно, что они высосаны из пальца, также бесит, как французские газеты хотят выставить Месси с плохой стороны, пишут о каких-то требованиях Месси, что он как-то деньги из ПСЖ вытаскивает в новом контракте, понятно, что это всё фейк, но люди-то верят
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Boni Jek
Месси вернётся в Барселону
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Роман
У Роналду 95% новостей были фейковые.
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Dag Dad
Ответ Oleg
У них какая то кампания идет анти Месси и анти Неймар. Зато Мбаппе не трогают.
Ну да . Мбаппе же не виноват что не умеет за слова отвечать
+1
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Айлин 1990
Было бы круто, если Месси уйдёт из этого болото.
Очень хочу что бы вернулся в Барсу на 1 или 2 сезона.
Уверен вернётся и будет зарабатывать не больше чем Бускетс или Альба.
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Абдул Абакаев
у французов ещё долго будет гореть от Лео
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Игорь Климов
Многие французские газеты тут зачем-то пытаются принизить одну из ключевых ролей Лео Месси в ПСЖ, а ещё и немного набросить фейковых новостей.
+7
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Oleg
Ответ Айлин 1990
Это все Французы и фанаты Верблюдшипа. И те и другие, обиженные на ЧМ2022. Теперь это будет продолжаться до тех пор, пока Месси не продлит контракт.
У них какая то кампания идет анти Месси и анти Неймар.
Зато Мбаппе не трогают.
+11
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Айлин 1990
Это все Французы и фанаты Верблюдшипа.
И те и другие, обиженные на ЧМ2022.

Теперь это будет продолжаться до тех пор, пока Месси не продлит контракт.
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Flow market Victor Mercedes
Щас Роман, Пенс, Сикарио, Севушка, Шоккккк, Лехххх, Реал в душе и ко обьяснят бате и агенту Месси что они не правы и жалкие жадные гномы никому не нужные))) ФИФА их шестёрки и цацки дарят, ЧМ дарят (только почему то лишь с 5го раза), Франс футбол дно которое тоже дарит просто так) всё не считается, считается только 0+0 в плей-офф ЛЧ против Реала и Баварии и везде виноват "ГНОМ" жалкий жадный мерзавец)
+13
-2
+11
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