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Нуну Мендешу платят меньше, чем Экитику и еще несколько аномалий в зарплатах «ПСЖ»

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Нуну Мендеш Нуну Мендеш
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В настоящее время Нуну Мендеш и Данило являются главными игроками сезона.

В то время как два португальца являются ключевыми игроками в этой команде и регулярно демонстрируют высокое качество игры, их место в сетке заработной платы действительно вызывает вопросы.

При месячной зарплате в 400 000 евро Нуну зарабатывает меньше, чем Уго Экитик (540 000 евро), приехавший прошлым летом из «Реймса» и не зарекомендовавший себя на поле в этом сезоне.

Со своей стороны, Данило (1 570 000 евро в месяц), ключевой игрок этого сезона, в настоящее время зарабатывает меньше, чем Фабиан Руис (9 090 000 евро в месяц), Ренату Саншеш (9 090 000 евро в месяц) и Карлос Солер (6 360 000 евро в месяц).

Ситуация, которая вызывает вопросы с точки зрения статуса, поскольку важным игрокам на поле платят меньше, чем тем, кто только что пришел в клуб и совсем не убедителен.

 

6 комментариев

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Dinamus
бред лютый
+1
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stif 95
Ответ Ценитель прекрасного
Но пока что пишешь комменты на спортсе)
но мне и не платят 400к евро (((
+1
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Ценитель прекрасного
Ответ stif 95
400 к евро в месяц, да я за такие деньги, затмил бы и черепашку и обладателя картонных зм, меньше всех, как язык вообще поворачивается
Но пока что пишешь комменты на спортсе)
+3
0
+3
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Michael none
что за бред тут написан? " Фабиан Руис (9 090 000 евро в месяц),".
А в год 100 млн что ли? Думайте что пишете.
+13
0
+13
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zabegalo
Ни одной правильной зарплаты. Экитике зарабатывает 540 тысяч в год.

Данило зарабатывает 1,57 млн в год
+7
0
+7
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stif 95
400 к евро в месяц, да я за такие деньги, затмил бы и черепашку и обладателя картонных зм, меньше всех, как язык вообще поворачивается
+3
0
+3
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