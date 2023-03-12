Нуну Мендешу платят меньше, чем Экитику и еще несколько аномалий в зарплатах «ПСЖ»
В настоящее время Нуну Мендеш и Данило являются главными игроками сезона.
В то время как два португальца являются ключевыми игроками в этой команде и регулярно демонстрируют высокое качество игры, их место в сетке заработной платы действительно вызывает вопросы.
При месячной зарплате в 400 000 евро Нуну зарабатывает меньше, чем Уго Экитик (540 000 евро), приехавший прошлым летом из «Реймса» и не зарекомендовавший себя на поле в этом сезоне.
Со своей стороны, Данило (1 570 000 евро в месяц), ключевой игрок этого сезона, в настоящее время зарабатывает меньше, чем Фабиан Руис (9 090 000 евро в месяц), Ренату Саншеш (9 090 000 евро в месяц) и Карлос Солер (6 360 000 евро в месяц).
Ситуация, которая вызывает вопросы с точки зрения статуса, поскольку важным игрокам на поле платят меньше, чем тем, кто только что пришел в клуб и совсем не убедителен.
А в год 100 млн что ли? Думайте что пишете.
Данило зарабатывает 1,57 млн в год