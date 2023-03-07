16 комментариев

Роуз Бертрам была великолепна.

Обладатель премии «Оскар» пригласил 28-летнюю спутницу в парижский ресторан Kuku, где организовал звездную тусовку вместе с управляющим ночных клубов Ричи Акивой.

Бельгийская звезда подиумов предстала в мини-платье из сияющей салатовой ткани. Модель дополнила наряд кожаными сапогами на платформе и накинула на плечи дубленку.

Бертран строит карьеру модели с 16 лет. Роуз участвовала в рекламных кампаниях L’Oreal, H&M и Agent Provacateur.

Ранее она была связана с бывшим футболистом Грегори Ван дер Вилом, от которого у нее есть дочери Налея (4 года) и Зайли (1 год). Отношения пары прекратились в июле прошлого года.

Роуз также приписывают связь с футболистом Килианом Мбаппе, о романе с которым французские СМИ писали совсем недавно.

Леонардо и Роуз держались вместе на вечеринке, но домой отправились по отдельности. 48-летний исполнитель главной роли в фильме «Титаник» специально выждал несколько минут после ее ухода и только потом покинул заведение.

Приятель ДиКаприо рассказал, что тот опасался появиться рядом с молодой красоткой перед объективами папарацци.