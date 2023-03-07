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Ого! Похоже, Леонардо Ди Каприо встречается с бывшей девушкой Килиана Мбаппе – пара была замечена на вечеринке в Париже

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Роуз Бертрам была великолепна.

Обладатель премии «Оскар» пригласил 28-летнюю спутницу в парижский ресторан Kuku, где организовал звездную тусовку вместе с управляющим ночных клубов Ричи Акивой.

Бельгийская звезда подиумов предстала в мини-платье из сияющей салатовой ткани. Модель дополнила наряд кожаными сапогами на платформе и накинула на плечи дубленку.

Роуз Бертрам на вечеринке у Леонардо ДиКаприо

Бертран строит карьеру модели с 16 лет. Роуз участвовала в рекламных кампаниях L’Oreal, H&M и Agent Provacateur.

Ранее она была связана с бывшим футболистом Грегори Ван дер Вилом, от которого у нее есть дочери Налея (4 года) и Зайли (1 год). Отношения пары прекратились в июле прошлого года.

Роуз также приписывают связь с футболистом Килианом Мбаппе, о романе с которым французские СМИ писали совсем недавно.

Леонардо и Роуз держались вместе на вечеринке, но домой отправились по отдельности. 48-летний исполнитель главной роли в фильме «Титаник» специально выждал несколько минут после ее ухода и только потом покинул заведение.

Приятель ДиКаприо рассказал, что тот опасался появиться рядом с молодой красоткой перед объективами папарацци. 

16 комментариев

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путин вовка
Пару палок можно кинуть, а в целом ни о чем баба
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banchik1
Хорошенькая, мне понравилась.
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Юрий Бабкин
Одарённая. Огромные таланты.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Ван дер вил ??
Был же перспективным!
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Ювенский Туринтус
Ответ Тюменский медвежонок
Лео с такими не встречается, слишком старая, у него строгий лимит до 24 лет) видимо это была просто приятельская встреча и они просто знакомы
Так он может и не планирует встречаться. Может просто приспичило лонг-айленд между фьордов прогнать. Тем паче место намоленное
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Алексей Дольский
А Мбаппе с ней расстался, потому что у нее не хватает яиц?)
+3
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Василий Иванов
Ответ прощай Роналду
В итоге окажется обычной vip шлюпкой
Причём востребованная, только родила и уже новый "друг"!
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Ювенский Туринтус
Погонять Оскар между выдающихся достижений можно, но для Лео это явно на один раз
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Тюменский медвежонок
Лео с такими не встречается, слишком старая, у него строгий лимит до 24 лет) видимо это была просто приятельская встреча и они просто знакомы
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прощай Роналду
В итоге окажется обычной vip шлюпкой
+1
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универсал78
я бы ей присунул
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Контрольный выстрел
Я бы да.
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Phantom of Opera
28 лет? фейк
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Gun[o|o]ner
фейк, ей 28 лет уже, старая )
+3
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Loc Dog
для Лео старая
+4
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Korby
Хорошо, что Лео не трансформера подхватил.
+21
0
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