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Месси спас «Париж» роскошным штрафным на 95-й. Тут сразу несколько деталей

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«ПСЖ» обыграл «Лилль» (4:3) благодаря голам Мбаппе(2), Неймара и Месси. К 87 минуте парижане уступали 2:3, но Килиан сравнял на 87-й, а позже добавил и Лео.

Вот с какой позиции пробивал Месси: примерно 20 метров от ворот. В штрафной – 7 игроков «ПСЖ», равномерно распределённых по зонам, чтобы повысить шансы на выигранный отскок.

Лео пробил в другой угол стенки (вратарский), и обратите внимание, куда именно – точно над головой партнера. Кажется, это Верратти так ловко пригнулся: в общем, созданы все условия, чтобы снизить шанс кипера среагировать.

И попал идеально в угол – даже с отскоком от штанги. Ну как это взять?

Победа упрочила лидерство в Лиге 1: «Париж» идет на первом месте с 57 очками.

5 комментариев

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Хейтеров убили
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Flow market Victor Mercedes
Это не последнее спасение короля👑🇦🇷 Неймар и Мбаппе тоже в огне🔥👍🏻💪🏻
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Умар Тайпанов
лео может ходить пешком весь матч, и на последних минутах спасти игру, гений.
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Игорь Климов
Лео Месси гений футбола.
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Александра Александрова
Любимые картинки класс )
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