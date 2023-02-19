Месси спас «Париж» роскошным штрафным на 95-й. Тут сразу несколько деталей

«ПСЖ» обыграл «Лилль» (4:3) благодаря голам Мбаппе(2), Неймара и Месси. К 87 минуте парижане уступали 2:3, но Килиан сравнял на 87-й, а позже добавил и Лео.

Вот с какой позиции пробивал Месси: примерно 20 метров от ворот. В штрафной – 7 игроков «ПСЖ», равномерно распределённых по зонам, чтобы повысить шансы на выигранный отскок.

Лео пробил в другой угол стенки (вратарский), и обратите внимание, куда именно – точно над головой партнера. Кажется, это Верратти так ловко пригнулся: в общем, созданы все условия, чтобы снизить шанс кипера среагировать.

И попал идеально в угол – даже с отскоком от штанги. Ну как это взять?

Победа упрочила лидерство в Лиге 1: «Париж» идет на первом месте с 57 очками.