Видео дня: Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос уничтожают Хакими в игре в «квадрат», у Ашрафа даже закружилась голова

В твиттере выложили видео, как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос и Хакими играют в «рондо» на тренировке «ПСЖ».

Это всем известное упражнение – несколько игроков становятся в круг/по периметру, один-два человека попадают внутрь и стараются перехватить мяч; отдавший неточный пас сам отправляется в центр. Англичане называют упражнение boxes. У нас это обычно «квадрат».

Хакими так и не удалось отобрать мяч. Более того, у него закружилась голова и он просто завалился на газон:

This Rondo by Messi,Mbappe,Neymar and Ramos on Hakimi 😂 pic.twitter.com/ZkbvKRefeJ