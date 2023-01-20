ПСЖ
Блог

Видео дня: Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос уничтожают Хакими в игре в «квадрат», у Ашрафа даже закружилась голова

ПСЖ ПСЖ
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Клубы
Футбол Футбол

В твиттере выложили видео, как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос и Хакими играют в «рондо» на тренировке «ПСЖ». 

Это всем известное упражнение – несколько игроков становятся в круг/по периметру, один-два человека попадают внутрь и стараются перехватить мяч; отдавший неточный пас сам отправляется в центр. Англичане называют упражнение boxes. У нас это обычно «квадрат».

Хакими так и не удалось отобрать мяч. Более того, у него закружилась голова и он просто завалился на газон: 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
На тренировке да,отлично. На поле в матче был бы вообще космос ! Собраться надо и вкалывать,Ланс уже на пятки наступает,ЛЧ на носу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий