Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити». Несколько клубов проявляют интерес к хавбеку

Илкай Гюндоган может уйти из «Манчестер Сити».

Действующее соглашение полузащитника и английского клуба рассчитано до июня 2026 года.

Сообщается, что хавбек может сменить клуб до закрытия трансферного окна. Несколько клубов высокого уровня сделали запрос по футболисту.

Илкай Гюндоган провел на скамейке запасных весь матч первого тура АПЛ , в котором «Манчестер Сити » обыграл «Вулверхэмптон» (4:0).

