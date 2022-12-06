Луи Ван Гал намекнул на самую большую слабость Аргентины. Это связано с Месси
Нидерланды сыграют с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре в пятницу, 9 декабря.
Матч станет первой встречей двух команд после полуфинальной стадии чемпионата мира 2014 года.
Когда его спросили о том, как остановить Лео Месси на этот раз, Луи Ван Гал сказал: «Месси — самый опасный творческий игрок, он способен много создавать и сам забивать голы. Но когда он теряет мяч, он не особо участвует в игре, это дает нам шансы».
На вопрос, какой тактический план он будет использовать против Месси, голландец ответил: «Увидите в пятницу. Я вам не скажу».
«Думаю, здесь у нас большие шансы. У нас впереди еще три матча. Я уже год говорю об этом, что мы можем стать чемпионами мира", - заключил тренер.
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