Брекало перешел в «Овьедо». Контракт с «Фиорентиной» расторгнут
Йосип Брекало покинул «Фиорентину».
Полузащитник сборной Хорватии расторг контракт с итальянским клубом и перешел в «Овьедо», подписав соглашение до 2027 года.
Последние полтора года Брекало провел в аренде: сначала в «Хайдуке», а затем в «Касымпаше». В прошлом сезоне 27-летний хавбек отметился 4 голами и 2 ассистами в 23 матчах турецкой Суперлиги. Его статистику можно найти здесь.
Фото: realoviedo.es
Увольнять ли Семака?21612 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Овьедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости