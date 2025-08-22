Брекало перешел в «Овьедо». Контракт с «Фиорентиной» расторгнут

Йосип Брекало покинул «Фиорентину».

Полузащитник сборной Хорватии расторг контракт с итальянским клубом и перешел в «Овьедо », подписав соглашение до 2027 года.

Последние полтора года Брекало провел в аренде: сначала в «Хайдуке», а затем в «Касымпаше». В прошлом сезоне 27-летний хавбек отметился 4 голами и 2 ассистами в 23 матчах турецкой Суперлиги. Его статистику можно найти здесь .

Фото: realoviedo.es