Экс-арбитр Захаров: «Ставить женщин главными судьями неприемлемо. Куда вы лезете? Здесь взрослые игры, мужская игра за большие деньги, очки, места»

Бывший арбитр Игорь Захаров против судей-женщин в мужском футболе.

Ранее комментатор Александр Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позже он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

Кроме того, судья Вера Опейкина удалила иранца Мохаммада Мохеби в матче Фонбет Куюка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1). Некоторые посчитали, что она сделала это за прикосновение игрока к ней, но РФС это опроверг .

«Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ .

На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т.д. У женщин своих соревнований мало?

Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло.

В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология. Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему.

В низших лигах и матчах вторых команд – да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры.

У футболиста не выдержат нервы, и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами – неприемлемо», – заявил Захаров.

