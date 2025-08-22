  • Спортс
  • Экс-арбитр Захаров: «Ставить женщин главными судьями неприемлемо. Куда вы лезете? Здесь взрослые игры, мужская игра за большие деньги, очки, места»
8

Экс-арбитр Захаров: «Ставить женщин главными судьями неприемлемо. Куда вы лезете? Здесь взрослые игры, мужская игра за большие деньги, очки, места»

Бывший арбитр Игорь Захаров против судей-женщин в мужском футболе.

Ранее комментатор Александр Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позже он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».

Кроме того, судья Вера Опейкина удалила иранца Мохаммада Мохеби в матче Фонбет Куюка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1). Некоторые посчитали, что она сделала это за прикосновение игрока к ней, но РФС это опроверг.

«Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ.

На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т.д. У женщин своих соревнований мало?

Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло.

В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология. Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему.

В низших лигах и матчах вторых команд – да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры.

У футболиста не выдержат нервы, и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами – неприемлемо», – заявил Захаров.

Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
женский футбол
logoсудьи
Игорь Захаров
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoВера Опейкина
психология
logoFONBET Кубок России
