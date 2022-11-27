Лео Месси установил новый рекорд ЧМ, сделав 1+1 в матче с Мексикой

В прошедшем матче между Аргентиной и Мексикой Лионель Месси забил гол и сделал результативную передачу в возрасте 35 лет и 155 дней. Таким образом Лео не только помог своей сборной одержать победу 2:0, но и стал самым возрастным игроком, который оформил первые 1+1 по системе «гол+пас» на турнире.

Интересно, что Лео пока является и самым молодым игроком чемпионата мира с 1966 года, которому покорилось такое достижение: в 2006 году в возрасте 18 лет и 357 дней Месси аналогичным образом отличился в матче с Сербией.