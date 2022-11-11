«Будет интересно посмотреть». Кака рассказал, чего ждет от Роналду и Месси на Чемпионате мира

Чемпионат мира в Катаре уже совсем близко и не для кого не секрет, что он может стать последним для Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Суперзвезды надеются выиграть турнир и уйти в закат, завершив свою международную карьеру вишенкой на торте, поскольку оба ранее брали трофеи со сборными, но не на Чемпионате мира.

Бывший игрок сборной Бразилии и одноклубник Роналду в «Мадриде» Кака уверен, что Месси и Криштиану сделают все, чтобы показать, что до сих пор остаются игроками высочайшего уровня.

«Мне очень интересно посмотреть, каких результатов они добьются в Катаре. Я думаю, что они будут стараться показать всем, что до сих пор являются лидерами в своих сборных», - цитирует Кака Mundo Deportivo.

Для Месси текущий сезон в «ПСЖ» проходит удачно: 35-летний футболист уже забил 12 голов и сделал 14 ассистов. А вот у Роналду все не так радужно: на счету ветерана пока только 3 гола в 16 матчах за «МЮ».