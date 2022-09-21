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Месси подшутил над партнером по сборной и чуть не «отхватил»: пришлось вмешаться партнеру, но все закончилось мирно

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На самом деле, они закадычные друзья.

Во время тренировки сборной Аргентины Месси решил подшутить над полузащитником «Атлетико» Родриго де Паулем. Тот прикол явно не оценил.

В итоге «матрасник» преследовал экс-каталонца всю тренировку, но, разумеется, делал это в шутку.

После тренировки все улыбались.

Де Пауль и Месси – давние друзья, они плечом к плечу боролись со сборной Бразилии в финале Кубка Америки. Родриго тогда говорил о Месси:

«Утром [перед финалом Кубка Америки] мы собрались, чтобы попить мате. Папу Гомес и я встали раньше всех. И в день финала с Бразилией я наблюдал [за Месси].

Ощущалась тревога, нервозность, страх. Некоторые люди контролируют это лучше, другие – хуже. А те, кто говорят, будто не чувствуют этого, лгут. И я смотрел на Месси, попивая мате, и для него не было промежуточного варианта. На «Маракане», против Бразилии и Неймара. Либо к Богу, либо в ад.

Он провел необыкновенный Кубок Америки: результативные передачи, голы. Но футбол, к сожалению, таков. Я говорю: «Лео, сегодня для тебя…» Он в ответ: «Да, да…» И подает мате. То, что ему представилась возможность осуществить мечту, которая у него была, доставляет большое удовольствие».

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