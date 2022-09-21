Месси подшутил над партнером по сборной и чуть не «отхватил»: пришлось вмешаться партнеру, но все закончилось мирно

На самом деле, они закадычные друзья.

Во время тренировки сборной Аргентины Месси решил подшутить над полузащитником «Атлетико» Родриго де Паулем. Тот прикол явно не оценил.

В итоге «матрасник» преследовал экс-каталонца всю тренировку, но, разумеется, делал это в шутку.

После тренировки все улыбались.

Де Пауль и Месси – давние друзья, они плечом к плечу боролись со сборной Бразилии в финале Кубка Америки. Родриго тогда говорил о Месси:

«Утром [перед финалом Кубка Америки] мы собрались, чтобы попить мате. Папу Гомес и я встали раньше всех. И в день финала с Бразилией я наблюдал [за Месси].

Ощущалась тревога, нервозность, страх. Некоторые люди контролируют это лучше, другие – хуже. А те, кто говорят, будто не чувствуют этого, лгут. И я смотрел на Месси, попивая мате, и для него не было промежуточного варианта. На «Маракане», против Бразилии и Неймара. Либо к Богу, либо в ад.

Он провел необыкновенный Кубок Америки: результативные передачи, голы. Но футбол, к сожалению, таков. Я говорю: «Лео, сегодня для тебя…» Он в ответ: «Да, да…» И подает мате. То, что ему представилась возможность осуществить мечту, которая у него была, доставляет большое удовольствие».